Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefonda görüştü.
|05 Ocak 2020 18:39
|Yazdır
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İkilinin, ABD saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani konusunu ele aldığı aktarıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|BUDO'nun İstanbul-Bursa seferi iptal edildi
05 Ocak 2020 20:04
|Samsun'da akılalmaz olay! 9 günde 4 defa kaçtı
05 Ocak 2020 19:52
|Eski eşinin sevgilisini öldürdü... Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
05 Ocak 2020 19:39
|Skandal görüntülerin ardından 17 kişiye ceza yağdı
05 Ocak 2020 19:35
|İstanbul'da, Süleymani'nin öldürülmesi protesto edildi
05 Ocak 2020 19:08
|Zigana'da kayak sezonu başladı
05 Ocak 2020 19:04
|Başkent için kuvvetli fırtına uyarısı
05 Ocak 2020 18:36
|Kapanan 105 köy yolunun 52'si açıldı
05 Ocak 2020 18:27
|Dikkat! 'Dirsekler masaya dayanmamalı'
04 Ocak 2020 21:57
|Antalyaspor'da Tuna dönemi
04 Ocak 2020 21:33