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Halı ihracatının yarısından fazlasını Güneydoğu yaptı

Önceki yıla oranla yüzde 11,9'luk artışla 2 milyar 535 milyon dolarlık ürün satan Türk halıcıların ihracat yükünü Gaziantep merkezli Güneydoğu Anadolu çekti.
 05 Ocak 2020 18:44
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Halı ihracatının yarısından fazlasını Güneydoğu yaptı

Geçen yıl 2 milyar 535 milyon dolarlık ihracatın gerçekleştiği halı sektöründe, yurt dışına gönderilen ürünlerin yarısından fazlası Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden karşılandı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türk ihracatçıları, 2019 yılında tüm sektörlerde toplam 180 milyar 468 milyon dolarlık dış satım ile Cumhuriyet tarihi rekorunu tazeledi. Hemen her yıl ihracattaki payını artıran Türk halıcıları da 2019 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 11,9'luk artışla 2 milyar 535 milyon dolarlık ürün satarak, ülke ekonomisine önemli katkı sağladı.

Sene başında 2,5 milyar dolarlık hedef belirleyen sektör temsilcileri, hedefi aşmanın ardından 2020 yılında da 3 milyar dolara ulaşmanın hesaplarını yapıyor.

Halı sektörünün 2019 yılı ihracat rakamları incelendiğinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin katkısı dikkati çekiyor.

Sektöre damga vuran Güneydoğulu halıcılar, 2019 yılında 1 milyar 697 milyon 879 bin dolarlık döviz girdisi sağladı. Bu sayede Türkiye'deki halı ihracatının yarısından fazlasını tek başına karşılayan Güneydoğulu halı ihracatçıları, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 12,7 ihracat büyümesi sağladı.

Sektörün bölgelere dağılımında, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliğini (GAİB), İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) takip etti.

Güneydoğu Bölgesi'nde en çok halı ihracatı yapan il ise Gaziantep oldu.

En çok ABD'ye satıldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörün yaşadığı gelişimin tüm sektörlere umut veren nitelikte olduğunu dile getirdi.

Geçen yıl yoğun bir tempoyla bütün ihracatçıların çalıştığına dikkati çeken Kaplan, yenilikçi ürünlerle yeni pazarlarda daha etkin rol almak için çalışacaklarını kaydetti.

Türkiye genelinden 2019 yılında toplam 181 ülkeye halı ihracatı gerçekleştirildiğini bildiren Kaplan, "Bunun yarısından fazlası Güneydoğu'dan. O yüzden bölgenin kısa zamanda daha büyük gelişmelere sahne olacağına inanıyoruz." dedi.

Kaplan, ülke bazında en fazla halı ihracatının ABD'ye gerçekleştirildiğini vurgulayarak, bu ülkeyi Suudi Arabistan ve Irak'ın izlediğini aktardı.

Ülke grupları bazında ise en fazla halı ihracatının Orta Doğu ülkelerine gerçekleştirildiğini aktaran Kaplan, bunu Amerika kıtası ve Avrupa Birliği ülkelerinin takip ettiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı
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