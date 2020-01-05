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İstanbul'da simit fiyatları arttı

İstanbul'da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simidin fiyatı bugün itibariyle 2 lira oldu.
 05 Ocak 2020 18:48
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İstanbul'da simit fiyatları arttı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından 11 Ekim 2019 tarihinde alınan karar bugün yürürlüğe girdi. Konfederasyon tarafından alınan karar esnaflara iletilerek yeni fiyat listesi tezgahlara asıldı. İstanbul'da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simidin fiyatı 2 lira oldu.

Simit fiyatındaki artışın susam ve undaki fiyat artışından kaynaklandığını belirten simitçi esnafı Veysi Maskan, "Simide zam gelmesi normaldir. 1 lira 75 kuruşken bugünden itibaren 2 lira oldu. İki yıldır bir zam geliyor. Ham maddeye gelen zamlardan kaynaklanıyor. Susama, una gelen zamlar etkili oluyor" ifadelerini kullandı.


FİYATLARDAKİ ARTIŞ UN VE SUSAMDAN KAYNAKLI

Simitteki artışın normal olduğunu belirten Ali Yağcı isimli esnaf ise, "Biraz durgunlaştı işler. Vatandaşımız alışacaktır fiyata. Fiyat normal. Fiyat artışının nedeni susam ve undan kaynaklanıyor. Simit en çok kahvaltı saatlerinde ve öğlen aralarında satılıyor. İnsanlar aperatif olarak tüketiyor. En çok da öğrenciler tüketiyor" şeklinde konuştu.

Simit tiryakisi olduğunu belirten bir vatandaş, "Ben simidin tiryakisiyim. Sabah akşam tüketiyorum. 25 kuruş bizim için büyük bir para. Ancak süreç güzel. Allah bayrağımızı dalgalandırsın, ezanımızı susturmasın. Bizim tek isteğimiz bu" diye konuştu.

DHA
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