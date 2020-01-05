Devlet Tiyatroları'ndan 'misafir sanatçı' açıklaması
|05 Ocak 2020 19:53
|Yazdır
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, istihdam edilen misafir sanatçılarla ilgili çıkan haberlerin duyuma dayalı olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, genel müdürlükte istihdam edilen misafir sanatçıların tabi olduğu yevmiyeli çalışma biçiminin 31 Aralık 2019'da sona erdiği belirtildi.
Bu yıl 1 Ocak'tan itibaren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın ek 8'inci maddesi kapsamında görev yapabilmek için ilgili personelin belirli şartları taşıması gerektiği belirtilen açıklamada, sanat kurumlarının aynı zamanda bir eğitim kurumu olması nedeniyle sundukları hizmetin niteliği ve özelliği gereği çalıştıracağı personelde aranan kriterleri tespit etmede mevzuat hükümlerinin dikkate alındığına işaret edildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Kamuoyunu doğru ve tarafsız bilgilendirmekle görevli basın-yayın organlarının duyumlara dayalı ve gerçeği yansıtmayan bilgilerden oluşan birtakım yorumlarla haber yapmasının sanata da sanat kurumlarına da faydasının olmayacağı açıktır. Misafir sanatçıların uzun yıllardır çözülemeyen sorunlarının, (ücretli izin ve mazeret izni olmak üzere özlük hakları konusunda yeni kazanımlar sağlanmış, ücretlerine de önemli oranda zam yapılmıştır), çözüme kavuşturulmasının görmezden gelinerek, eksik ve yoruma dayalı bilgilerle haber yapılması basın ilkeleriyle bağdaşmamaktadır."
Açıklamada, ayrıca bazı medya organlarında yer alan 300 sözleşmeli sanatçı ve yardımcı personelin görevine son verildiği ve oyunun iptal edildiği yönündeki haberin de gerçeği yansıtmadığı, sadece tarih değişikliğine gidildiği kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Meral Akşener: Esad ile görüşmeye hazırım
05 Ocak 2020 20:00
|Bakan Varank, AA Editör Masası'na konuk olacak
05 Ocak 2020 18:04
|CHP'li Kesici'den dikkat çeken Volkswagen açıklaması
05 Ocak 2020 17:52
|Irak Meclisi'nden ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması kararı
05 Ocak 2020 17:37
|Emniyetten 'FETÖ/PDY Sözlüğü'
05 Ocak 2020 17:02
|ABB, Polatlı'ya tatlı su için yeni hat çalışmasına başladı
05 Ocak 2020 15:07
|MHP'den 'okullarda sağlık personeli çalıştırılması' teklifi
05 Ocak 2020 14:39
|Libya'ya 3 kuvvetten asker gidecek
05 Ocak 2020 13:26
|Türkiye, Libya'da darbeci general Hafter'in Kara Harp Okulu saldırısını kınadı
05 Ocak 2020 12:10
|Trump: 52 İran sahasını hedef almış bulunmaktayız
05 Ocak 2020 06:50