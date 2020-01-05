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Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine 'başsağlığı' telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde şehit düşen Uzman Onbaşı Rahmi Kaya ile Pençe-3 Harekat Bölgesi'nde şehit olan sözleşmeli piyade erler Berkay Işık ve Ayhan Çam'ın ailelerini telefonla arayarak başsağlığı diledi
 05 Ocak 2020 20:14
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Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine 'başsağlığı' telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde şehit düşen Uzman Onbaşı Rahmi Kaya ile Pençe-3 Harekat Bölgesi'nde şehit olan sözleşmeli piyade erler Berkay Işık ve Ayhan Çam'ın ailelerini telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, telefonla aradığı şehit ailelerine taziyede bulundu ve şehitlere "Allah'tan rahmet" diledi.
Anadolu Ajansı
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