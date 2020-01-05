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Bariyere ok gibi saplandı! Ağır yaralandı

İstanbul Bağcılar'da yolda seyir halinde olan bir otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere ok gibi saplandı. Otomobilde sıkışarak ağır yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
 05 Ocak 2020 20:52
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Bariyere ok gibi saplandı! Ağır yaralandı

Bağcılar'da yolda seyir halinde olan bir otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere ok gibi saplandı. Otomobilde sıkışarak ağır yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde İstoç Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu, Yeni İstanbul Havalimanı istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsü öğrenilemeyen 34 GR 8695 plakalı otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Hızlı bir şekilde çarpan otomobil adeta ok gibi saplanırken, ağır yaralanan sürücü şoför mahallinde sıkışarak yardım bekledi.

Olay yerine diğer sürücülerin haber vermesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde dubalarla önlem alarak trafiğin akışını sağladı. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü sıkıştığı araçtan çıkartarak, 112 sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri araçtan ağır yaralı olarak kurtulan sürücüyü ambulansa bindirerek, Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, bariyerlere saplanan aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından, yolda oluşan trafik normale döndü.
İhlas Haber Ajansı
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