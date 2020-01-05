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'İnme 112' Bolu'da pilot olarak uygulanmaya başlandı

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, hastanın bilgilerini ambulansa binmeden doktoruna ileten "İnme 112" mobil uygulaması pilot il olarak Bolu'da hayata geçirildi.
 05 Ocak 2020 20:40
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'İnme 112' Bolu'da pilot olarak uygulanmaya başlandı

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "İnme 112 " mobil uygulamasıyla inme riski olan hasta, en kısa sürede inme merkezi bulunan en yakın hastaneye götürülerek tedaviye alınacak.

"İnme 112" için pilot il seçilen Bolu'da bulunan 21 istasyonda görev yapan 112 Acil Sağlık ekiplerindeki sağlık personelinin tamamı bu uygulamayı cep telefonlarına indirerek kullanmaya başladı.

Bir vakaya gittiklerinde, hastanın inme geçirdiğinden şüphelenen sağlık ekipleri, cep telefonlarındaki "İnme 112" uygulamasını açarak kendilerine hastayla ilgili yöneltilen soruları yanıtlıyor.

Hastanın durumunu değerlendiren uygulama, inme riski olduğunu belirlediği anda, sağlık ekiplerini inme merkezi bulunan en yakın hastaneye yönlendirirken, aynı zamanda da bu merkezde görevli doktora hastanın bilgilerini SMS ile gönderiyor.

Uygulama sayesinde, inme riski olan hasta daha hastaneye ulaşmadan doktor, hasta hakkındaki tüm bilgilere ulaşarak uygulayacağı muayene ve tedavi yöntemini belirlemiş oluyor.

İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Türkiye'de ilk defa Bolu'da kullanılmaya başlanan "İnme 112" uygulaması hakkında gazetecilere bilgi verdi.

Bolu'da yapılan çalışmaların sonucunda uygulamadaki aksaklıkların belirlenip revize edileceğini ve Türkiye'ye örnek olabilecek bir sistemin oluşturulacağını aktaran Demirkol, "Tabii Bolu'da İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanemizde de inme merkezi açıldı. Merkezin açılması ile birlikte inmenin de çok kritik bir tedavi sürecinin aslında bu sisteme entegrasyonu Sağlık Bakanlığımız tarafından gündeme geldi. Onlar sağ olsunlar bu sistemi de Bolu'da pilot olarak başlattılar." dedi.

Mobil uygulama hakkında da bilgi veren Demirkol, şunları söyledi:

"Bir vaka bilgisi geldiğinde ekiplerimiz vakaya gidiyorlar. İnme merkezindeki hocalarımızdan inme hakkında gerekli eğitimi alan personelimiz oraya gittiklerinde hemen cep telefonlarında bulunan uygulamaları açarak orada klinik sorularla karşılaşıyorlar. 'Hasta kolunu kaldırabiliyor mu?', 'Hastanın vücudu ile ilgili ağızda ve konuşmasında anormalliği var mı?', 'Bilinci nasıl?' gibi sorular var. Bu klinik soruları arkadaşlarımız aşama aşama cevapladıklarında hastaya şüpheli inme tanısı koyuluyor. Hem tecrübeleri hem de buradaki klinik yaklaşımla beraber bu uygulamada hastanın inme şüphesi olduğu ortaya çıktığında hemen ilimizdeki İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanemizde var olan inme ünitesine yönlendiriyor ve aynı anda da hastanın bilgileri sisteme giriliyor. Onlar da hasta adını, yaşını, klinik durumunu hızlıca sisteme girip onayladıklarında hasta bilgileri SMS ile inme merkezimizdeki görevli doktorumuzun telefonuna düşüyor."

İnme merkezinde görevli doktorun, hastanın tüm bilgilerini görerek ona göre hareket ettiğini de dile getiren Demirkol, "Doktor, hasta hastaneye gelmeden önce bilgilerini görmüş oluyor çünkü inmede dakikalar çok önemli. Hastayı hemen şüphelenilip doğru adrese götürmek, hızlıca tedaviye başlanılması, hastanın bundan sonraki hayatını felçli olarak devam etmemesi açısından çok önemli." ifadesini kullandı.

Demirkol, pilot uygulama döneminin sona ermesinin ardından "İnme 112" mobil uygulamasının Bakanlığın öngördüğü süre içerisinde Türkiye'nin her yerinde görev yapan 112 ekiplerince kullanılmaya başlanacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı
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