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Ölü bulunan doktorun aile dramı ortaya çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde dini nikahlı olduğu öne sürelen Alman uyruklu Issam Skaf ile birlikte evinde ölü bulunan doktor Leman Ege'nin, 2001 yılında babasının intihar ettiği, erkek kardeşinin ise 2003 yılında cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
 05 Ocak 2020 21:00
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Ölü bulunan doktorun aile dramı ortaya çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde dini nikahlı olduğu öne sürelen Alman uyruklu Issam Skaf ile birlikte evinde ölü bulunan doktor Leman Ege'nin, 2001 yılında babasının intihar ettiği, erkek kardeşinin ise 2003 yılında cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Olay, bugün ilçeye bağlı Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konaklı'da bir sağlık merkezinin sahibi olan doktor Leman Ege'den haber alamayan iş arkadaşları, saat 11.45 sıralarında jandarmaya ihbarda bulundu. Ekipler, ihbar üzerine verilen adrese gitti. Eve giren ekipler, yatak odasında yerde yatar vaziyette bir cesede, evin içerisinde bulunan merdivene de bornoz kuşağıyla asılmış bir erkek cesedine ulaştı. Yapılan incelemede yatak odasındaki cesedin doktor Leman Ege'ye (57), diğer cesedin ise Ege'nin bir süredir dini nikahlı eşi olduğu öne sürülen Lübnan uyruklu Alman vatandaşı Issam Skaf'a (66) ait olduğu belirlendi. Yapılan ilk incelemenin ardından nöbetçi savcılık talimatıyla cesetler otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Doktor Leman Ege'nin 2 yıl önce aile hekimliğinden emekli olduğu, daha sonra Konaklı Mahallesi'nde soy ismini taşıyan bir sağlık merkezi kurarak mesleğine burada devam ettiği ve Moskova'da tıp eğitimi alan bir oğlunun olduğu öğrenildi. Savcılığın olayla ilgili çok yönlü soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

Tıp okuyan oğlu gözyaşlarına boğuldu

Öte yandan görgü tanıklarının iddiasına göre, Moskova'da tıp eğitimi alan ve annesi Leman Ege'yi (57) ziyarete gelen oğlu Barış Ege annesinin cesediyle karşılaşınca gözyaşlarına boğuldu.

Babası hap içerek yaşamına son verdi

Doktor Leman Ege'nin babası olan müteahhit Muhsin Ege'nin 2001 yılında iflas ettiği ve aynı yıl bunalıma girerek intihar ettiği öğrenildi. İstanbul'da bir otelde kalan Muhsin Ege (62) yanında getirdiği çok sayıda hapı içerek intihar etti. Baba Ege'nin cesedi otel görevlileri tarafından bulundu. Otel odasında hap içerek intihar eden iş adamı Muhsin Ege bir de not bıraktı. Polis tarafından otel odasında bulunan notta, ''Benim bir servetim vardı. Ama yok oldu. İntihar etmek bana hak oldu. Ölümümden kimse sorumlu değildir'' yazılı olduğu öğrenildi.

Kardeşi cinayete kurban gitti

Ayrıca Leman Ege'nin kendisi gibi doktor olan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi doktorlarından Dermatolog Aykut Ege, 2003 yılında İstanbul Altınşehir Olimpiyat Stadı yakınındaki yol kenarında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Aykut Ege'yi 34 HZ 6605 plakalı aracı ile birlikte kaçırarak, Ege'nin 250 Euro ve 100 milyon lira parasını gasp ettikleri ve iz bırakmamak için de doktoru öldürdükleri tahmin edilirken olayla ilgili 2 cinayet şüphelisi yakalandı.
İhlas Haber Ajansı
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