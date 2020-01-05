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Hasta yakını sağlık teknikerinin elmacık kemiğini kırdı

Kahramanmaraş'ta, sağlık teknikeri Serhat İğci (41), hasta yakının saldırısına uğradı. Elmacık kemiği kırılan ve 10 gün iş göremez raporu verilen İğci, "Haberlerde gördükçe kınıyordum, başıma geleceğini hiç düşünmedim" dedi.
 05 Ocak 2020 21:08
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Hasta yakını sağlık teknikerinin elmacık kemiğini kırdı

Olay, saat 13.00 sıralarında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin radyoloji bölümündeki MR odasında meydana geldi. Veli G., beli ağrıyan eşi Ü.G.'yi acil servise getirdi. Doktor, Ü.G.'nin MR'ının çekilmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine radyoloji bölümüne giden Veli G., sağlık teknikeri Serhat İğci'den 'Randevulu hastaları alıyorum. Müsait olunca eşinizi alacağım' cevabını aldı. Israr etmesine rağmen aynı cevabı alan Veli G., MR odasında Serhat İğci'ye tekme tokat saldırdı. Daha sonra odadan çıkan saldırgan, güvenlikçiler tarafından yakalandıktan sonra polise teslim edildi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Saldırgan gözaltına alınıp, emniyete götürüldü. İğci'ye ilk müdahalesini arkadaşları yaptı. Yüzüne aldığı darbeler nedeniyle elmacık kemiği kırılan Serhat İğci genel cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınırken, 10 gün iş göremez raporu verildi.

İĞCİ: KAFAMI AŞAĞIYA EĞDİM, TEKMEYLE VURMAYA BAŞLADI

Olayın şokunu hala yaşadığını belirten Serhat İğci, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"MR'da randevulu hastaları alıyoruz. Randevulu bir hastayı almak üzereyken acilden gelen bir hasta yakını eşinin bel ağrısı olduğunu ve bu nedenle acile başvurduğunu söyledi. Ben de 'Rutin olarak randevulu, planlanmış hastaları alıyorum. Müsait bir ara olduğun değerlendireceğim' dedim. Kendi de 'Benim babamın cenazesi vardı biz cenaze evinden kalkıp geldik' diyerek bağırmaya başladı. Randevulu yaşlı bir teyze hastamız vardı onu alacağım sırada birden saldırdı. Arka arkaya yumruklar vurmaya çalıştı. Gözümün önü bir anda karardı, gözümdeki gözlük fırladı. Kafamı aşağıya doğru eğdiğimde tekmeyle vurmaya başladı. Çıktıktan sonra da 'Dövdüm, rahatladım' diye bağırarak gitmeye başladı."

'HABERLERDE GÖRDÜKÇE KINIYORDUM, BAŞIMA GELECEĞİNİ HİÇ DÜŞÜNMEDİM'

Saldırıya uğradıktan sonra beyaz kod için 111'i aradığını belirten Serhat İğci, "Güvenlikçi arkadaşlar da geldi. Şikayetçiyim hasta yakınında. Canla başla sağlık hizmeti vermeye çalışırken bu şekilde muamele görmemiz haksızlık oluyor. Ben ceza olarak bunların sağlık hakları geçici bir süre ellerinden alınmalı. 20 yıldır ilk defa başıma böyle bir şey geldi çünkü sakin birisiyimdir, hiç kimsele bugüne kadar kavga ettiğim yok. Haberlerde gördükçe kınıyordum, başıma geleceğini hiç düşünmedim" diye konuştu.

ÜMRAN İĞCİ: ÇOCUKLARIMA ANLATAMADIM

Serhat İğci'nin en büyük destekçisi ise eşi Ümran İğci ile hastane çalışanları oldu. Olayı duyar duymaz hemen hastaneye geldiğini belirten Ümran İği, "Evden çıkarken çocuklarıma açıklama yapamadım, nasıl açıklama yapacağım onu da bilmiyorum ruhsal olarak etkilenmesinler diye. Bu olay da bir haber olarak gelip geçin istemiyoruz, sağlık çalışanlarına koruma gelsin istiyoruz. Ciddi yaptırımlar gelsin istiyoruz. Böyle insanlar sağlık hizmeti alamasın" dedi.

DEMİRCİ: ŞİDDETLE KINIYORUZ

Saldırıya kentteki sağlık çalışanlarından da büyük tepki geldi. Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Bünyamin Demirci, "Serhat arkadaşımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Konuyla ilgili yarın bir basın toplantısı düzenleyeceğiz ve bu olayın takipçisi olacağız" dedi.
DHA
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