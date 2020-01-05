BUDO'nun yarınki tüm seferleri iptal edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki tüm seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
|05 Ocak 2020 21:12
|Yazdır
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki tüm seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, yarın 07.00-20.30 saatlerinde karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan tüm seferlerin, olumsuz hava şartları dolayısıyla iptal edildiği duyuruldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Önce ambulansa çarptı, çaldığı TIR ile kaza yaptı
05 Ocak 2020 21:24
|Ortadoğu'da dengeler değişebilir! Flaş nükleer açıklaması
05 Ocak 2020 21:18
|Hasta yakını sağlık teknikerinin elmacık kemiğini kırdı
05 Ocak 2020 21:08
|Bariyere ok gibi saplandı! Ağır yaralandı
05 Ocak 2020 20:52
|Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşı ile görüştü
05 Ocak 2020 20:33
|BUDO'nun İstanbul-Bursa seferi iptal edildi
05 Ocak 2020 20:04
|Samsun'da akılalmaz olay! 9 günde 4 defa kaçtı
05 Ocak 2020 19:52
|Eski eşinin sevgilisini öldürdü... Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
05 Ocak 2020 19:39
|Skandal görüntülerin ardından 17 kişiye ceza yağdı
05 Ocak 2020 19:35
|İstanbul'da, Süleymani'nin öldürülmesi protesto edildi
05 Ocak 2020 19:08