1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan: Askerlerimiz peyderpey şu anda gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bizim askerimizin oradaki görevi koordinasyondur. Oradaki hareket merkezinde süreci ilerletecek. Askerlerimiz peyderpey şu anda gidiyor. Muhalif güç olarak bizim orada farklı ekiplerimiz olacak.
 05 Ocak 2020 21:17
Yazdır
Erdoğan: Askerlerimiz peyderpey şu anda gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN TÜRK - Kanal D ortak yayınında 'Cumhurbaşkanı ile Özel' programında gündemdeki önemli gelişmeleri değerlendiriyor. İç ve dış politikadaki son gelişmeler, terörle mücadeleden diplomasiye ve ekonomiye kadar gündemdeki tüm konuları Ahmet Hakan, Buket Aydın ve Başak Şengül soruyor, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan canlı yayında cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

Öncelikle sadece Irak'ta meydana gelen olay değil, bölge şuan ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bir taraftan bizler Suriye'de belli sıkıntıları yaşıyoruz. Öbür tarafta Libya ile ilgili gelişmeler. Bütün bunlarla uğraşırken bu sorunun patlak vermesi düşündürücü. Bu olay nereye gider gibi birçok düşünceler var. Şunu tespit etmemiz lazım; ABD, İran arasındaki gerilim zaman zaman tırmanıyor

Bu konu ile olarak Batı ülkeleri ile yaptığımı gelişmeler var. Serin kanlı hareket edilmesi konusunda dileklerimizi iletiyoruz. ABD-İran gerginliğinin çözüme kavuşturulması maalesef bu zamana kadar mümkün olmadı. Irak üzerinden krizin tırmandığını gördük.

Astana sürecinde İran ve Rusya ile hareket ediyoruz. Bütün bunlarla beraber Irak ile ilişkilerimiz tarihi itibariyle ortaya koymamak mümkün değil.

Türkiye olarak biz dış müdahalelere karşı durduk. Hemen arkadaşlarımı toparladım ve gerekli açıklamaları yaptık. Hamaneyi'n yapmış olduğu açıklamaya kenara atamamayız. Trump'ın 50 küsür noktayı tespit ettik. Herhangi bir şey olması halinde biz her türlü vuruşu yaparız" açıklaması yaptı. İki tarafta benzer açıklamalar yaptı. Bu gerilimin kontrol altına alınması lazım. Orta Doğu çok yoruldu. Kan gölüne dönmesi için elinden geleni yaptılar, yapıyorlar.

İDLİB'DEN GELEN GÖÇ DALGASI

İdlib gibi bir yerde 300 bini aşkın insan sınırlarımıza yükleniyor. Biz şimdi ne yapacağız. O insanları orada tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. İnsani ve vicdani her türlü adımı bu zaman kadar attık. Bugün yine İdlib'de 10'u aşkın sivil öldürüldü. Ruhani'ye itidal tavsiye ettim. Irak Başbakanı, Ruhani ve batı ülkelerle yaptığımız görüşmeler gerçekleştirdik. 8'inde sayın Putin buraya geliyor. Bütün bu konuları bölgesel ve TürkAkım ile ilgili konuları masaya yatıracağız

- Süleymani kendini ispat etmiş bir isimdi. Şu anda bir ülkenin bir devletin en üst kademesindeki bir komutanını tabii ki öldürmek herhalde karşılıksız bırakılmaz diye düşünüyorum. Bu bölgedeki gerginliği maalesef arttıran bir adım olmuştur. Bizler hep Suriye'de anlattık, konuştuk.

- Donald Trump'a itidal çağrısında bulunmuştum. Buna rağmen uçaklarımızı alamıyoruz. Uluslararası ilişkilerde, ticarette biz bunu nereye yerleştireceğiz. Görüşmelerimizde söylenen şeyde; Biz Türkiye'yi seviyoruz. Her şey yoluna girecek.

- Biz o akşam Trump ile bir görüşme yaptık, 4-5 saat sonra bu olay patlak verdi. Demek ki mesele planlanmıştı. Haberi alınca şok olduk. Trump'a itidal çağrısında bulunmuştum. Türkiye sadece bölgenin istikrar adası değil bölgedeki istikrarın da teminatıdır. Bu bilinçle davranıyoruz, özellikle sürekli diplomasiye dikkat çekiyoruz. Diplomasiyi öne çıkarmamız lazım. Uluslararası ilişkilerde, ticarette biz bunu nereye yerleştireceğiz. Görüşmelerimizde söylenen şeyde; Biz Türkiye'yi seviyoruz. Her şey yoluna girecek.

LİBYA İLE DOĞU AKDENİZ MUTABAKATI

Biz bu işte dersimizi çok çalıştık. Bu işin süreci Başbakanlık sürecime dayanır. Oradan kıta sahanlığı dahil, büyün Libya ile yaptığımız anlaşmanın adımını Kaddafi döneminde attık. Orada bu karışıklıklar var. Şu anda bizim anlaşma yaptığımız yere uluslararası şirketleri yanımıza alabiliriz. Bu anlaşma buna mani değil.

Girit'te kıta sahanlığına girmeden hemen onun doğusundan kendi sahilimize , Akdeniz'de en fazla kıta sahanlığı olan biziz. İçeride kimler rahatsız oluyor? Bu önemli. Geçmişte Yunan ve Rumların bizi Akdeniz'e hapsetme planları bozuldu. NATO zirvesinde, Yunan Başkanıyla görüşme yapma şansı bulduk. "Biz şuanda devletle anlaşma yaptık. Siz Hafter'le işbirliği yapıyorsunuz" dedik. Hafter kim?

TÜRK ASKERİ İÇİN LİBYA TEZKERESİ

Sayın Bahçeli ve heyetine ortaya koydukları tavır sebebiyle çok teşekkür ediyorum. Ana muhalefet partisi, Türk askerine 'lejyoner' diyecek kadar alçalıyor. Bizim askerimiz oraya lejyoner sıfatıyla gitmiyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Trablusgarp'a gitti mi? Gitti. O farklı bir süreçti bunu yaşadı mı? yaşadı. Gazi Mustafa Kemal için bunu yakıştırmak mümkün mü?

Bizim askerimizin oradaki görevi koordinasyondur. Oradaki hareket merkezinde süreci ilerletecek. Askerlerimiz peyderpey şu anda gidiyor. Muhalif güç olarak bizim orada farklı ekiplerimiz olacak.

- Ana muhalefet lideri bir taraftan "Doğu Akdeniz'de şu var bu var" deyip "Türkiye yok diyor" Türkiye'nin orada olması için neden tezkereye destek vermiyorsun? Ana muhalefetin söyleminde çelişki var. Tarihte Trablusgarp'taki haklarımızı elde etmek için girmiştik. Talep var, talep karşısında oraya gidiyoruz. Meşru hükümet güçlü hale getirilmeli.

- Şu anda bu bölgede çalışmalarımız başlamadı. Türk yetki alanında çalışmalar sürüyor.

- Suudi Arabistan'ın bizi kınamasından rahatsız olmayız, tam aksine biz onu kınıyoruz ve kınamasını da asla kale almıyoruz.

SURİYE

Suriye'de Rusya ile olan mutabakatımız çok daha farklı. Dün olan olay. 40 tane fidan İHA tarafından vuruldu. Vuran Hafter. O bir cani. Putin ile yaptığımız mutabakatta burada sivil öldürülmesine izin vermeyeceğiz. Rejim, sivil katliamını devam ettiriyor. Suriye'deki insanları bırakamayız. "Gelin bir plan yapalım ve burada ateşkesi sağlayalım" dedik. Sayın Putin ile bunu görüşeceğiz. Temennim o dur ki ateşkesi sağlayalım ve bombalar sivillerin üzerine inmesin.

- Şu ana kadar yaptığımız harekatlar neticesinde, Suriye'de 8 bin 200 kilometrekare alandan fazlasını terörden arındırdık.

- Yarın Merkel ile görüşmem var. Yarın Merkel ile yapacağım görüşmede İran, Irak bu olayı konuşacağız. Berlin sürecinde Libya'yı masaya yatıracağız. Bizim biliyorsunuz dörtlü zirvemiz vardı. Putin de katılmıştı. Şimdi yeni bir aktör Boris Johnson. Şubat ayı içerisinde dörtlü zirveyi İstanbul'da yapacağız.

ABD VE RUSYA İLE MUTABAKAT

- Sözlerinde dursalar bölge temizlenecekti

ABD İLE İLİŞKİLERDE SON DURUM

Zor bir dönemden geçtiğimizi inkar edemeyiz. Trump ile güzel telefon görüşmeleri yapıyoruz. Umutlanıyoruz ama sonra bu umut boşa çıkıyor. Sadece bölgesel değil, küresel ilişkileri de sık sık görüşüyoruz. Sayın Trump alehinde, kongrede Azil süreci yürütülüyor. Türkiye'yi hedef tahtasına oturtan beyhude hedeflerini reddediyoruz. ABD içinde uzlaşmaz tutumlar var. Son yaptığımız telefon görüşmesinde aynı temennisini yine söyledi. "Biz bunları çözeceğiz. Nasıl mücadele verdiğimi biliyosun." dedi. Kongrede yaptırım adımlarına teşebbüs ederse karşılığını veririz.

YERLİ OTOMOBİL

İlk arkadaşlar tasırımını getirdiği zaman. Bana ayrı bir heyecan vermişti. 5 Babayiğit bu işe girdi ve atılan adımda CEO arkadaşımız kendisini yurt dışında ispatlamış biridir. 3 tasarım ortaya çıkmış vaziyette. İçinde bir rahatlık, konfor var. Boyuma rağmen içinde rahat oturuyorum. Tam manasıyla testler bittiğinde hız noktasında mesafe alabiliyor. Bu yılın sonu itibariyle teste büyük adım atmış olucaklar ama. Fabrikanın yerini belirledik. 1 milyon metrekarelik bir alan üzerinde Gemlik'te deniz kenarında bir yer veriyoruz. Çünkü ticarette ulaşım önemli. İhracat altyapısı da iyi olursa hem kazandıracak hem de dünyada otomobiliniz iyi bir yer edinecek. Halkımızın rahatlıkla alabileceği bir fiyatta olacak diye düşünüyorum. O olmazsa sürümden kazanma felsefesi işlemez. Biz elektrikli bir otomobil yapıyoruz.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan'dan yerli otomobilin fiyatına ilişkin açıklama
05 Ocak 2020 22:00		 Yabancı basından şaşırtan itiraf: Osmanlı geri döndü
05 Ocak 2020 21:30
Hekimlerin çalışma ortamlarına düzenleme geliyor
05 Ocak 2020 20:26		 Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine 'başsağlığı' telefonu
05 Ocak 2020 20:14
Kılıçdaroğlu'ndan Ünli ailesine başsağlığı telefonu
05 Ocak 2020 20:08		 Meral Akşener: Esad ile görüşmeye hazırım
05 Ocak 2020 20:00
Devlet Tiyatroları'ndan 'misafir sanatçı' açıklaması
05 Ocak 2020 19:53		 Bakan Varank, AA Editör Masası'na konuk olacak
05 Ocak 2020 18:04
CHP'li Kesici'den dikkat çeken Volkswagen açıklaması
05 Ocak 2020 17:52		 Irak Meclisi'nden ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması kararı
05 Ocak 2020 17:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:00 - Erdoğan'dan yerli otomobilin fiyatına ilişkin açıklama21:42 - Engelli oğlu için antrenör oldu21:36 - Üniversiteliler çocuklara kitap ve hayvan sevgisi aşılıyor21:30 - Yabancı basından şaşırtan itiraf: Osmanlı geri döndü21:24 - Önce ambulansa çarptı, çaldığı TIR ile kaza yaptı21:18 - Ortadoğu'da dengeler değişebilir! Flaş nükleer açıklaması21:17 - Erdoğan: Askerlerimiz peyderpey şu anda gidiyor21:12 - BUDO'nun yarınki tüm seferleri iptal edildi21:08 - Hasta yakını sağlık teknikerinin elmacık kemiğini kırdı21:06 - HAVELSAN BARİYER'e uluslararası sertifika
21:00 - Ölü bulunan doktorun aile dramı ortaya çıktı20:52 - Bariyere ok gibi saplandı! Ağır yaralandı20:40 - 'İnme 112' Bolu'da pilot olarak uygulanmaya başlandı20:33 - Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşı ile görüştü20:26 - Hekimlerin çalışma ortamlarına düzenleme geliyor20:20 - Türkiye'de tütünle mücadelenin 'dünü ve bugünü'20:14 - Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine 'başsağlığı' telefonu20:08 - Kılıçdaroğlu'ndan Ünli ailesine başsağlığı telefonu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
TOGG'un bulmacasını çözen ilk 51 kişiye hediye verilecek
Binali Yıldırım'ın acı günü
Maaş katsayısındaki artışlar memur ve emeklilerine nasıl yansıyacak?
Eğitim sistemi sınıfta kaldı!
EGM duyurdu... Sürücünün ilk yapması gereken şey
MİT'in yeni binası 'KALE' yarın hizmete açılıyor
Servisin almadığı küçük kızı, makam aracıyla bırakıyor
Kaymakam, başkan ve müdürler nöbette, öğrenciler kütüphanede
Geçen yıl bebeklere en çok bu isimleri verdik
Öğretmene, kız öğrencilere taciz soruşturması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kral Şakir 1
fotograflarda kendini begenmeme problemi 1
yazabilmek 4
Kendi sesini garipsemek 1
marcelo saracchi 2
Fetvalı takvim 1
yemek yarışmasında başka bir geline 10 puan veren kayınvalide 1
İkarus sendromu 1
kahve çekirdeği 1
Aktif kömür 2
SON İLANLAR
Çanakkale Geyikli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 25 İşçi Alacak
Kırıkkale Yahşihan Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur İmar 1 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 3 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 3 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 1 İşçi Alacak
Balıkesir Manyas Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Efebel 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam