Ortadoğu'da dengeler değişebilir! Flaş nükleer açıklaması
İran hükümeti nükleer anlaşmadaki taahhütlerin hiçbirisine uymayacağını duyurdu
|05 Ocak 2020 21:18
|Yazdır
İran hükümeti nükleer anlaşmadaki taahhütlerin hiçbirisine uymayacağını duyurdu
İran hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Tahran yönetiminin nükleer anlaşmadaki tüm taahhütleri askıya aldığı belirtildi.
İran'ın bundan sonra uranyum zenginleştirme, depolama, araştırma ve geliştirmeyle ilgili hiçbir taahhüde uymayacağı ifade edildi.
Açıklamada, İran'ın santrifüj sayısında hiçbir sınırlamaya gitmeyeceği, ülkenin, nükleer programı da teknik ihtiyaçlarına göre uygulayacağı kaydedildi.
İran yönetiminin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile çalışmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, yaptırımların kalkması ve menfaatlerin temin edilmesi halinde Tahran yönetiminin anlaşmaya dönmeye hazır olduğu bildirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Önce ambulansa çarptı, çaldığı TIR ile kaza yaptı
05 Ocak 2020 21:24
|BUDO'nun yarınki tüm seferleri iptal edildi
05 Ocak 2020 21:12
|Hasta yakını sağlık teknikerinin elmacık kemiğini kırdı
05 Ocak 2020 21:08
|Bariyere ok gibi saplandı! Ağır yaralandı
05 Ocak 2020 20:52
|Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşı ile görüştü
05 Ocak 2020 20:33
|BUDO'nun İstanbul-Bursa seferi iptal edildi
05 Ocak 2020 20:04
|Samsun'da akılalmaz olay! 9 günde 4 defa kaçtı
05 Ocak 2020 19:52
|Eski eşinin sevgilisini öldürdü... Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
05 Ocak 2020 19:39
|Skandal görüntülerin ardından 17 kişiye ceza yağdı
05 Ocak 2020 19:35
|İstanbul'da, Süleymani'nin öldürülmesi protesto edildi
05 Ocak 2020 19:08