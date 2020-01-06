Özel Eğitim Uygulama Okulları taslak öğretim programları askıya çıkarıldı
|06 Ocak 2020 00:05
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Özel Eğitim Uygulama Okulları (III. Kademe) İş ve Beceri Uygulamaları dersine ait taslak öğretim programları askıya çıkarılmıştır.
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, Özel Eğitim Uygulama Okulu (III. Kademe) haftalık ders çizelgesinde yer alan "İş ve Beceri Uygulamaları" dersine ait taslak öğretim programları hazırlanmıştır. 8 alana yönelik hazırlanan taslak öğretim programları,öğretmenlerimizin, akademik çevrelerin ve diğer ilgililerin görüşlerine sunulmuştur. Taslak programlar anılan web adresinde 10 Ocak Cuma saat 18:00'e kadar askıda kalacaktır.
Taslak İş ve Beceri Uygulamaları Öğretim Programlarına ulaşmak için tıklayınız.
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