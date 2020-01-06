MEB; Mebbis izin kullanım kılavuzu yayımladı
|06 Ocak 2020 00:07
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Milli Eğitim Bakanlığı İzin yönergesine göre bakanlıkta çalışan tüm personelin yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, aylıksız izin gibi izin konuları hakkında yapılan tüm işlemler MEBBİS üzerinden kayıt altına alınmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı MEBBİS İzin Kullanım Kılavuzuna göre yapılmaktadır.
MEBBİS İzin Kullanım Kılavuzunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.
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