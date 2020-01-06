Öğretmenlere, özür grubu nakilleri öncesinde, DYK puanı uyarısı

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Hizmet puanları" başlıklı 40 maddesindeki; "(1) Bir yıllık çalışmaları karşılığında olmak üzere, aday öğretmenlerden/öğretmenlerden : (5) Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda görev yaptıkları her ay için 0,5 puan eklenir. " hükümlerine göre ek puan verilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığının 25/05/2017 tarih ve 7523548 tarihli ve "Destekleme ve yetiştirme kursları" konulu yazısının 2. paragrafında geçen "Öğretmenlere ve yöneticilere verilen ek puanların zamanında sisteme işlenmesinin sağlanmaları önem araz etmektedir." uyarısına göre ve yukarıda yer verdiğimiz mevzuat hükmüne göre Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında görev yapılan her ay için 0,5 puan eklenmesi gerekmektedir.

Hizmet puanları; il içi-il dışı-özür grubu yer değiştirme/alan değiştirme ve hangi öğretmenin norm kadro fazlası olup olmadığın tespitinde kullanıldığı için özellikle yer değiştirme dönemleri ve norm kadro fazlası öğretmenlerin tespit edilmesi öncesinde DYK' dan elde edilen ek puanların hizmet puanlarına eklenmesi gerekiyor.

Bu nedenle Ocak ayı itibariyle hem kadro öğretmenlerin hemde 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4. maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken sözleşme gereği 3 yıllık çalışma süresini tamamlayıp öğretmen kadrolarına atanan öğretmenlerden mazeret durumu atamalarına başvuracakların, herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına varsa DYK hizmet puanlarının sisteme işlenmesi ve güncel hizmet puanları ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

Ayrıca DYK' dan elde edilen ek puanlar sistemden çoklu olarak girilemiyor, her öğretmene tek tek ek puan girilmektedir. Bu puanların çoklu girilmesi iş ve işlemlerin daha pratik yapılmasını sağlayacaktır.

Peki, Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alan yönetici ve öğretmenlerinin ilave hizmet puanları sisteme nasıl girilecek?

Bu konudaki haberimiz;

Ahmet KANDEMİR