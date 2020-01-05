Erdoğan'dan yerli otomobilin fiyatına ilişkin açıklama
|05 Ocak 2020 22:00
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNNTÜRK ve Kanal D ortak canlı yayınına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Erdoğan: "(Türkiye'nin otomobilinin fiyatı) Halkımızın cebini inşallah sıkıntıya sokmadan alabileceği otomobil noktasında olacak diye düşünüyorum."
"Putin 8 Ocak'ta Türkiye'ye geliyor"
Erdoğan, 8 Ocak Çarşamba günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye geleceğini belirterek, "Bütün konuları, bölgesel ve aynı zamanda Türk akımıyla ilgili konuları enine boyuna masaya yatıracağız." dedi.
"Yaptırım yasalarını reddediyoruz"
Türkiye'nin ABD ile ilişkilerde zor bir dönemden geçtiği söyleyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Kongre üyeleri, ülkemiz ile ABD arasında bazı meseleleri suistimal etmek suretiyle Sayın Trump'a zarar vermek istiyorlar. Bu çerçevede Türkiye'yi hedef tahtasına oturtan beyhude yaptırım yasalarını tabii ki biz de reddediyoruz."
Erdoğan, Türkiye'nin şu ana kadar yaptığı harekatlar neticesinde, Suriye'de 8 bin 200 kilometrekareden fazla alanın terörden arındığını belirtti.
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