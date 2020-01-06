MEB'den bilgi ve belgeye erişim ücreti genelgesi

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 10. maddesinde; "Başvurunun yapıldığı kurum ve kuruluş, erişimine imkan sağladığı bilgi veya belgeler için başvuru sahibinden erişimin gerektirdiği maliyet tutarı kadar bir ücreti bütçeye gelir kaydedilmek üzere tahsil edebilir." hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda 14.02.2006 tarihli ve 26080 sayılı Resmi Gazete Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği (Sıra No:1) ve eki ücret tarifesinde belirtilen esas ve usullere doğrultusunda 2020 yılı bilgi ve belgeye erişim ücret tarifesi Milli Eğitim Bakanlığının 2019/18 sayılı Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genelgesi ile düzenlenmiştir.

İşte o genelge;