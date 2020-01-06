Cenazeye katılan Tarım Kredi personeli, işinden oldu!

bayburtpostasi.com.tr'de yer alan habere göre; 6 yıldır Demirözü 1429 Tarım Kredi Kooperatifinde Müdür Yardımcısı olarak görev yapan ve bölgede çalışkan kişiliği ile bilinen Murat Çeçen'in işine, Tarım Kredi Trabzon Bölge Kooperatifi tarafından 1 ay içerisinde 3 günden fazla işe gitmemek gerekçesi ile son verildi.

22 Eylül'de babaannesi Zennure Çeçen'in cenazesi dolayısıyla kuruma gidemeyen ve kurum çalışanlarından bölgeye izin dilekçesi gönderilmesini isteyen Murat Çeçen'in bu isteği ancak cenazenin üçüncü günü gerçekleştirilebildi. Bölge Müdürlüğü ise, bunun ilk gün itibariyle ellerinde olması gerekçesi ile dilekçeyi kabul etmedi. 29.11.2019 tarihli kendisine iletilen kararda, 'iş sözleşmesinin bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedilmesine' ibareleri yer aldı.

Kariyeri başarılarla dolu..

KPSS sınavından 81 puan alarak başvurduğu kuruma Ankara'da yapılan mülakatın ardından 2013 yılında giren iki çocuk babası Murat Çeçen, kendisine verilen cezanın şokunu yaşıyor. Ankara'da yaşanan olay hakkında hukuki süreç başlatan Çeçen'in 2013 yılından bu yana görev yaptığı Demirözü'nde önemli başarıları var. 2014-2015-2016-2017 yıllarında verilen hedeflerin tamamını tutturarak yüzde yüz performans sağlayan Murat Çeçen, 2017 yılında bölge performans ikinciliği ödülünü aldı. Ayrıca Çeçen'e 2017 yılında genel müdürlük tarafından başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi verildi.

Demirözü'nün tepkisi büyük!

Kararı duyan Demirözü ve bölge halkı da şok yaşıyor. Görüştüğümüz isimlerin tamamı Çeçen'den övgü ile bahsediyor. İnsanlar arasında ayrım yapmayan, kooperatifin tüm haklarından üyelerinin tamamının eşit bir şekilde yararlanmasını sağlayan Çeçen'in karşı karşıya kaldığı bu duruma üyeler sessiz kalmadı.

Olayı duyan kooperatif ortakları 350 kişinin imzası ile Tarım Kredi Kooperatifi Trabzon Bölge Müdürlüğü'ne karara itiraz ederek, Murat Çeçen'in görevine iade edilmesini talep etti. Yönetim Kurulu üyeleri Selami Berker (Başkan), Adem Saymazoğlu (Başkan Yardımcısı), Yavuz Aktan (Üye), Katip Ataş (Üye), Temel Şeker'in (Üye) imzalarının yer aldığı belgede 'Murat Çeçen'in görevine iade edilmesi talep ediliyor."

Çeçen mahkeme sürecinde...

İşinden olan Murat Çeçen, 90 günün üzerinde kurumda izin hakkının bulunduğunu, iş yoğunluğundan dolayı bu haklarını dahi kullanamadığını kaydetti. Demirözü 1429 Tarım Kredi Kooperatifi'nin yanı sıra Yelpınar Kooperatifi'nin sorumlusu olduğunu, işinden olmasına sebep olan kararda Yelpınar Kooperatifinde olduğu günlerin de işe gitmediği yönünde değerlendirildiğini belirtti.

Cenaze dolayısıyla iş arakdaşlarından bölgeye izin yazısı göndermeleri yönündeki talebini, telefonla bildirmesinin yanı sıra cenazenin birinci günü mahalle odasına gelen iş arkadaşlarına bire birde de aktardığını söyleyen Çeçen, "Ben cenazedeyken bölgeden kontrolör geliyor ve benim hakkımda tutanak tutuyorlar. İşin daha ilginci çalışanlarım bu tutanak tutma işini bana haber vermiyor. Aklım ermiyor yapılanlara" dedi.

Şuan mahkeme sürecinde olduğunu ve tüm belgeleri avukatına teslim ettiğini bildiren Çeçen, "Ben açıkçası bu kararla linç edildim. Çocuklarımın rızkının kesilmesine vesile olanların hepsini Allah'a havale ediyorum. Haklılığımı ortaya koyacağım. Kooperatif ortaklarımızın tamamına teşekkür ediyorum. Bizi en iyi onlar bilir. Onların benim arkamda durmaları, bana yapılan bu hakıszlığı görüp işe dönmem yönündeki verdikleri imzalar benim için çok önemli. Onlara adil hizmet ettiğimi doğrulayan bu hareketleri benim için her şeyden önemliydi" dedi.