Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Bor'da trafik polisi beylik tabancasıyla intihar etti.
Bor İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Trafik Polis Memuru evinde silahı ile intihar etti.
|05 Ocak 2020 23:22
|Yazdır
Bor'da trafik polisi beylik tabancasıyla intihar etti.
Bor İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Trafik Polis Memuru evinde silahı ile intihar etti.
Edinilen bilgiye göre önceki gün akşam Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Amirliğinde görevli Polis Memuru Süleyman Yıkmış (33) Fatih Mahallesindeki evinde beylik silahı ile intihar etti.
Olayla ilgili soruşturma açıldı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Üniversiteli Sibel Ünli'nin intiharı Türkiye'yi sarstı
05 Ocak 2020 23:44
|Üniversiteli Ayşe, feci kazada hayatını kaybetti
05 Ocak 2020 22:11
|Ölü bulunan doktorun aile dramı ortaya çıktı
05 Ocak 2020 21:00
|19 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi intihar etti
05 Ocak 2020 17:07
|Doktorun naaşı Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı
05 Ocak 2020 16:16
|Hastane hastane dolaştırdığı eşini kaybetti!
05 Ocak 2020 16:06
|Şanlıurfa'daki kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
05 Ocak 2020 15:03
|EGM duyurdu... Sürücünün ilk yapması gereken şey
05 Ocak 2020 14:45
|9 günde 4 defa cezaevinden kaçtı
05 Ocak 2020 14:13
|Çaldıkları aracı gelin arabası gibi süslediler, polisten kaçamadılar
05 Ocak 2020 14:08