1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İl Sağlık Müdürlüğü'nden, edebe ve inanca uygun giyinin yazısı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık kurumlarına gönderilen bir yazıda, personelin giyeceği kıyafetlerin 'edep, adap ve inanca göre uyarlanması' istendi.
 06 Ocak 2020 00:04
Yazdır
İl Sağlık Müdürlüğü'nden, edebe ve inanca uygun giyinin yazısı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurumlara gönderilen yazıda, sağlık personelinin giyeceği kıyafetler için "kurumumuzun saygınlığı açısından standartlara uyulması, gerektiğinde ana model, desen ve renkler korunarak edep adap ve inanca göre uygun şekillerde uyarlanması" uyarısında bulunuldu

"Sağlık Personellerinin Kıyafetleri Hakkında" başlıklı yazı şöyle:

"Sağlıkta dönüşüm ile birlikte dünya standartları üzerinde çalışan sağlık çalışanlarımızın kendi temayülleriyle karar verilen kıyafet standartlarına göre, tüm sağlık personelinin (hemşire, ebe, sağlık memuru, sağlık teknikeri) 13/02/2019 tarih ve 87300753 sayılı Makam Onayı ile kıyafet standartları belirlendiği, hem personelin aidiyet duygusunun gelişimi hem de hizmet verilen kurumumuzun saygınlığı açısından standartlara uyulması, gerektiğinde ana model, desen ve renkler korunarak edep adap ve inanca göre uygun şekillerde uyarlanması ve 2020 yılı başına kadar tüm sağlık personelinin (hemşire, ebe, sağlık memuru, sağlık teknisyeni) kıyafet standartlarına uyması ilgi sayılı yazımız bildirilmiş olup, belirtilen süre 30.06.2020 tarihine kadar uzatılmıştır."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesinin açılış tarihi
06 Ocak 2020 00:53		 Cenazeye katılan Tarım Kredi personeli, işinden oldu!
06 Ocak 2020 00:03
'İnme 112' Bolu'da pilot olarak uygulanmaya başlandı
05 Ocak 2020 20:40		 Köpek dövüştürüp bahis oynayan 28 kişiye para cezası
05 Ocak 2020 17:42
MİT'in yeni binası 'KALE' yarın hizmete açılıyor
05 Ocak 2020 15:36		 TCDD'den 'YHT'lerde erişim engeli' iddialarına yalanlama
05 Ocak 2020 14:35
Su kaybının faturası 5 milyar TL
05 Ocak 2020 14:25		 Geçen yıl 6 termik santrale 1,5 milyon lira ceza kesildi
05 Ocak 2020 11:49
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde kendin pişir dönemi
04 Ocak 2020 23:28		 Tapu devri işlemlerinde yeni yılda büyük kolaylık
04 Ocak 2020 21:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:53 - Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesinin açılış tarihi00:09 - MEB'den mal bildirimlerinin yenilenmesi uyarısı00:07 - MEB; Mebbis izin kullanım kılavuzu yayımladı00:05 - Özel Eğitim Uygulama Okulları taslak öğretim programları askıya çıkarıldı00:05 - MEB'den bilgi ve belgeye erişim ücreti genelgesi00:04 - İl Sağlık Müdürlüğü'nden, edebe ve inanca uygun giyinin yazısı00:03 - Noter işlemiyle vekil tayin edilen ancak avukat olmayan kişi disiplin cezasına itiraz edebilir mi?00:03 - 6 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları00:03 - Cenazeye katılan Tarım Kredi personeli, işinden oldu!00:01 - MEB'den nakil işlemleri açıklaması
23:57 - Çavuşoğlu, (BM) Genel Sekreteri Guterres ile görüştü23:44 - Üniversiteli Sibel Ünli'nin intiharı Türkiye'yi sarstı23:22 - Bor'da trafik polisi beylik tabancasıyla intihar etti.22:44 - Adnan Oktar'ın kedicikleri villa için birbirine girdi22:37 - İşte Galatasaray'ın Onyekuru için ödeyeceği ücret22:30 - İşte çocukları gripten koruma yolları22:23 - Yerli filmler 2019 yılında yine zirvede22:17 - Erdoğan'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Cenazeye katılan Tarım Kredi personeli, işinden oldu!
İl Sağlık Müdürlüğü'nden, edebe ve inanca uygun giyinin yazısı
MEB'den mal bildirimlerinin yenilenmesi uyarısı
MEB; Mebbis izin kullanım kılavuzu yayımladı
MEB'den nakil işlemleri açıklaması
Noter işlemiyle vekil tayin edilen ancak avukat olmayan kişi disiplin cezasına itiraz edebilir mi?
MEB'den bilgi ve belgeye erişim ücreti genelgesi
6 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
Özel Eğitim Uygulama Okulları taslak öğretim programları askıya çıkarıldı
Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesinin açılış tarihi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Komşusunun esegine tecavüz eden şahsın 300 tl ceza almasi 3
annemizin kızlık soyadını unutmak 2
İbi 1
libya'ya asker gönderme tezkeresinin tbmm'den geçmesi 1
Kıyafetleri adap ve inanca göre uyarlayın 1
Rafadan tayfa göbeklitepe 1
henry onyekuru 1
alo 170 1
Kral Şakir 1
02.01.2020 Olympiakos vs fenerbahce maçı 1
SON İLANLAR
Çanakkale Geyikli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 25 İşçi Alacak
Kırıkkale Yahşihan Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur İmar 1 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 3 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 3 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 1 İşçi Alacak
Balıkesir Manyas Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Efebel 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam