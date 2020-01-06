MEB'den mal bildirimlerinin yenilenmesi uyarısı

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesi hükümlerine göre sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar mal bildirimleri yenilendiğinden MEB Personel Genel Müdürlüğü 30.12.2019 tarih ve 26108462 sayılı yazısıyla ilgili birimleri uyardı.

İşte o yazı ve ilgili belgeler;

Mal Bildirim Zarf Örneğini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Örnek doldurulmuş Mal Bildirim Formu ve açıklamalarını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR