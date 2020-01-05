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Çavuşoğlu, (BM) Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.
 05 Ocak 2020 23:57
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Çavuşoğlu, (BM) Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.
İhlas Haber Ajansı
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