Çavuşoğlu, (BM) Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.
|05 Ocak 2020 23:57
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