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İstanbul Üniversitesi, yemekhane kararını iptal etti

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, yemekhane ile ilgili olarak alınan kararı iptal ettiğini duyurdu
 06 Ocak 2020 01:19
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İstanbul Üniversitesi, yemekhane kararını iptal etti

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, yemekhane ile ilgili olarak alınan kararı iptal ettiğini duyurdu

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklama:

İstanbul Üniversitesi uzun bir süredir öğrencilerine sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği imkanı sunan az sayıdaki üniversitelerden birisidir. Öğrencilerimizin sağlıklı beslenmeleri için bu imkanı sunmaktan da her zaman büyük memnuniyet duymuştur.

2020 yılı başında bütçe kısıtlılığı nedeniyle hiç arzu etmediğimiz halde yemekhane ilgili yeni bir düzenleme yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Ancak sadece bütçe yetersizliğinden kaynaklı yeni düzenleme üzülerek ifade etmek isteriz ki, hiç de tasvip etmediğimiz bir noktaya gelmiştir.

Gelişmeleri yakından takip eden, öğrencilerimizin dilekçelerini değerlendiren ve taleplerini dinleyen Rektörlüğümüz, yemekhane ile ilgili alınan kararı iptal ederek; öğrencilerimizin sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinin önceden olduğu gibi aynen devam etmesi kararı almıştır.

Rektörlüğümüz öğrencilerimizin yoğun talebi üzerine bütçe harcama planını yeniden gözden geçirmiş, diğer hizmet alanlarından kısarak yemek hizmetinin aynı şekilde devamını sağlamıştır. Önceliğimiz her zaman öğrencilerimizdir; Onların güven içerisinde, sağlıklı ve huzurlu şekilde eğitimlerine devam etmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz.

Sevgili öğrencilerimize sağlıklı, başarılı ve mutlu bir eğitim hayatı diliyoruz.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

NE OLMUŞTU?

İstanbul Üniversitesi, geçtiğimiz yıl 2,75 lira olan öğün ücretini 3,5 liraya çıkartmıştı.

Rektörlük bu yıl da önce kahvaltı öğününü kaldırmış, sonrasında da günde indirimli 3 öğün yemek hakkını tek öğüne düşürmüştü.

Memurlar.Net - Özel

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