Manisa ve İzmir'de hissedilen 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Manisa ve İzmir'de hissedilen 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|06 Ocak 2020 03:40
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