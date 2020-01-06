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Manisa ve İzmir'de hissedilen 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Manisa ve İzmir'de hissedilen 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 06 Ocak 2020 03:40
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Manisa ve İzmir'de hissedilen 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre merkez üssü Manisa'da 03.14'te 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10.4 kilometre olarak açıklandı
Anadolu Ajansı
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