1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MİT'in kalesinin kapısı açılıyor

MİT'in Etimesgut'taki yeni karargahı 'Kale' bugün hizmete giriyor. 5 bin dönüm üzerine inşa edilen kompleks 3 metre yüksekliğinde beton duvarlar ve dikenli tellerle çevrili. 'Kale' dinleme ve sızmalara karşı da özel olarak tasarlandı. MİT daha önce Yenimahalle'deydi.
 06 Ocak 2020 06:11
Yazdır
MİT'in kalesinin kapısı açılıyor

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının (MİT) Etimesgut ilçesindeki Bağlıca semtinde inşa edilen yeni binası "KALE" hizmete açılıyor. Alınan bilgiye göre, 5 bin dönümlük bir alan üzerine inşa edilen ve etrafında başka herhangi bir yapı bulunmayan, yaklaşık 3 metre boyunda beton duvarlar ve dikenli tellerle çevrili, dinlemelere, yetkisiz girişlere ve sızmalara karşı özel olarak tasarlanmış yeni karargah binasının açılışı bugün yapılacak.


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇACAK

"KALE"nin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen Temmuz ayında Etimesgut'ta yapımı tamamlanan yeni hizmet binasını ziyaret ederek incelemelerde bulunmuştu. Erdoğan, 1,5 saati aşan ziyaretinde, son teknoloji kullanılarak inşa edilen binanın teknik donanımı ile ilgili bilgi almıştı.

İLK BİNA HACI BAYRAM'DA

TBMM'de 1965'te kabul edilen 644 sayılı Kanun'la, devletin milli güvenlik politikasının hazırlanmasına ilişkin her konuda istihbaratın tek elde toplanabilmesi amacıyla oluşturulan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ilk binası Hacı Bayram Camisi bölgesinde yer alıyordu. Yıllar içinde farklı nedenlerle pek çok kez yer değiştiren MİT, Gençlik Parkı'nın karşısındaki Vakıflar Binası'na, ardından 1970'li yıllarda Yenimahalle'deki adresine taşınmıştı.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul Üniversitesi, yemekhane kararını iptal etti
06 Ocak 2020 01:19		 Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesinin açılış tarihi
06 Ocak 2020 00:53
İl Sağlık Müdürlüğü'nden, edebe ve inanca uygun giyinin yazısı
06 Ocak 2020 00:04		 Cenazeye katılan Tarım Kredi personeli, işinden oldu!
06 Ocak 2020 00:03
'İnme 112' Bolu'da pilot olarak uygulanmaya başlandı
05 Ocak 2020 20:40		 Köpek dövüştürüp bahis oynayan 28 kişiye para cezası
05 Ocak 2020 17:42
MİT'in yeni binası 'KALE' yarın hizmete açılıyor
05 Ocak 2020 15:36		 TCDD'den 'YHT'lerde erişim engeli' iddialarına yalanlama
05 Ocak 2020 14:35
Su kaybının faturası 5 milyar TL
05 Ocak 2020 14:25		 Geçen yıl 6 termik santrale 1,5 milyon lira ceza kesildi
05 Ocak 2020 11:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
06:56 - 85 belediye AK Parti'ye geçmek istiyor06:41 - Oyuncakta Çin'in hakimiyeti azaldı, yerli öne geçti06:11 - MİT'in kalesinin kapısı açılıyor03:40 - Manisa ve İzmir'de hissedilen 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi03:37 - 'Türkiye'nin yanımızda duruşunu unutmayacağız'01:19 - İstanbul Üniversitesi, yemekhane kararını iptal etti00:53 - Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesinin açılış tarihi00:09 - MEB'den mal bildirimlerinin yenilenmesi uyarısı00:07 - MEB; Mebbis izin kullanım kılavuzu yayımladı00:05 - Özel Eğitim Uygulama Okulları taslak öğretim programları askıya çıkarıldı
00:05 - MEB'den bilgi ve belgeye erişim ücreti genelgesi00:04 - İl Sağlık Müdürlüğü'nden, edebe ve inanca uygun giyinin yazısı00:03 - Noter işlemiyle vekil tayin edilen ancak avukat olmayan kişi disiplin cezasına itiraz edebilir mi?00:03 - 6 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları00:03 - Cenazeye katılan Tarım Kredi personeli, işinden oldu!00:01 - MEB'den nakil işlemleri açıklaması23:57 - Çavuşoğlu, (BM) Genel Sekreteri Guterres ile görüştü23:44 - Üniversiteli Sibel Ünli'nin intiharı Türkiye'yi sarstı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Cenazeye katılan Tarım Kredi personeli, işinden oldu!
İl Sağlık Müdürlüğü'nden, edebe ve inanca uygun giyinin yazısı
İstanbul Üniversitesi, yemekhane kararını iptal etti
MEB'den mal bildirimlerinin yenilenmesi uyarısı
MEB; Mebbis izin kullanım kılavuzu yayımladı
MEB'den nakil işlemleri açıklaması
Noter işlemiyle vekil tayin edilen ancak avukat olmayan kişi disiplin cezasına itiraz edebilir mi?
'Türkiye'nin yanımızda duruşunu unutmayacağız'
Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesinin açılış tarihi
MEB'den bilgi ve belgeye erişim ücreti genelgesi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yemek yarışmasında başka bir geline 10 puan veren kayınvalide 1
Rafadan tayfa göbeklitepe 1
Kral Şakir 1
kakule 1
Yakıt Parası 1
İbi 1
İkarus sendromu 1
Komşusunun esegine tecavüz eden şahsın 300 tl ceza almasi 3
yazabilmek 3
sarmısak ve limon 2
SON İLANLAR
Yeminli Mali Müşavirlik Sınav İlanı
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli 8 personel alacak
Diyanet 15 Uzman Yardımcısı Alacak
Çanakkale Geyikli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 25 İşçi Alacak
Kırıkkale Yahşihan Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur İmar 1 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 3 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam