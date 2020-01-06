1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2020'de lüks lojmanlarda oturanlar ne kadar kira ödeyecek?

Daha önce bu köşeden lojmanlarla ilgili sıkıntıları sıraladık ama kimseden ses çıkmadı. Birçok kamu görevlisi evi olduğu halde lojmana müracaat etmekte ve lojman çıkınca da evini kiraya vermektedir. Kimisi de kurumunun var olan lojmanını beğenmediği için lojman kiralattırmaktadır. Düşük ücretli memurlara böyle imkanlar sunulmadığı için yüksek ücretli memura verilen kiralık lojmanlar veya görev tahsisli lojmanlar bir nevi örtülü yardım yerine geçmektedir. Bu yardım özellikle de görev tahsisli lojmanlarda oturma hakkı olanlar için çantada kekliktir.
 06 Ocak 2020 07:23
Yazdır
2020'de lüks lojmanlarda oturanlar ne kadar kira ödeyecek?

Bu açıklamalardan sonra 397 No'lu Milli Emlak Genel Tebliği'ne göre 2020 yılı için 220 metrekarelik bir lojman için bir kamu görevlisinin ödeyeceği kira bedelini şu şekilde hesaplayabiliriz; 120 (lojman büyüklüğü ne kadar olursa olsun 120 metrekare üzerinden hesaplanır) *5,53 = 663,6 TL. Bu tutardan % 30 indirim yapılmakta olup indirim tutarı ise 663,6 * 30/100= 199 TL. Ödenecek lojman kira tutarı ise; 464,6 TL'dir.

Özellikle birçok üst düzey kamu görevlisine yüksek rakamlarla lojman kiralaması yapılmakta ve bu tutarlar 6 bin TL'ye kadar çıkabilmektedir. Lojman kira bedeli ne kadar yüksek olursa olsun kamu görevlisinin ödeyeceği azami lojman kira tutarı 464,6 TL'dir. Nasıl, belirlenen lojman kira tutarı oldukça yüksek bir rakam değil mi?

2020 yılında bölge farkı maaşta ne kadar ilave ödeme sağlar?

Unvanları aynı olsa da bazı personelin maaşları diğerlerinden daha fazla olabilmektedir. Memurların çalıştıkları bölgelere, unvanlara, okullara veya çalıştıkları projelere göre maaşlarında değişiklik olabilmektedir. Özellikle Teknik Hizmetler Sınıfı'nda görev yapan personel ile Sağlık Hizmetleri Sınıfı'nda görev yapan personelin maaşlarında Kalkınmada Öncelikli Bölgelere göre ödenen ek tazminat nedeniyle önemli tutarda fark sağlanmaktadır.

Ek tazminatların hangi unvanlı personele ve en yüksek devlet memuru maaşının yüzde kaçı oranında ödeneceği yan ödeme kararnamesinde tespit edilmiştir. Yan ödeme kararnamesinin ekinde yer alan Kalkınmada Öncelikli Yörelerin dereceleri 7 bölgeye ayrılmıştır ve tazminatlar bölgelere göre farklılık oluşturmaktadır.

Buna göre; Sağlık Hizmetleri Sınıfı'nda görev yapan uzman tabiplere 7. Bölge için ödenen ek tazminat 9500* 0,146074* % 90 = 1.248,93 TL, pratisyen tabiplere ise 9500*0,146074 *% 50 = 693,85 TL tutarındadır. Bu tutardan 5434 sayılı Kanun'a tabi olanlar için (15.10.2008 tarihinden önce memuriyete girenler için) sadece damga vergisi kesilecek, bu tarihten sonra girenler içinse hem % 14 oranında emekli kesintisi hem de damga vergisi kesilecektir.

Veteriner hekimlere 7. Bölge için ödenen ek tazminat ise 9500*0,146074 * % 70 = 971 TL tutarındadır. Yine Teknik Hizmetler Sınıfı'nda görev yapan mühendislere 7. Bölge için ödenen ek tazminat ise 9500* 0,146074 * % 35= 485,69 TL tutarındadır. Bu hizmet sınıfında çalışanlara ödenecek azami ek ödeme tutarı ek yüksek devlet memuru maaşının % 70'i oranında olup, bu tutar 9500* 0,146074 * % 70 = 971 TL'dir. Ek tazminat ödemesinde en düşük tazminat 1. Bölge için en yüksek tazminat ise 7. Bölge için belirlenmiştir. Yani bölge derecesi yükseldikçe ödenen ek tazminat oranı da yükselmektedir. Benzer ödemelerin niçin başka hizmet sınıfları için belirlenmediği sorusunun sorulması gerekmektedir. Özellikle öğretmenler için. Ümit ederiz ki bu soruyu soranlar çıkar.

2020 yılında en yüksek devlet memuru aylığı ne kadar oldu?

Daha önce Başbakanlık Müsteşarı için kullanılan En Yüksek Devlet Memuru ifadesi şimdi Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı için kullanılmaktadır.

Buna ödenen gösterge ve ek gösterge tutarı olan 1500+8000 rakamı toplamının memur maaş katsayısı ile çarpımından oluşan tutara ise En Yüksek Devlet Memuru Aylığı ifadesi kullanılmaktadır. Buna göre 2020 yılında 9500 * 0,146074 = 1.387,7 TL'dir.

2020 yılında kıdem tazminatının yıllık tavanı ne kadar oldu?

Kıdem tazminatı tavanının hesabında Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı'na yapılan emekli ikramiyesi esas alınmaktadır. Bu çerçevede, maaş hesaplamasında esas alınan verilerde değişiklik olduğunda kıdem tazminatı tavanı da değişmektedir.

Buna göre, 01/01/2020-30/06/2020 döneminde geçerli olmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,146074), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (2,286446), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,046325) olarak belirlenmiştir.

Kıdem tazminatı tavanının hesabında Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı'na yapılan emekli ikramiyesinin esas alınmakta olduğu dikkate alındığında, kıdem tazminatı hesabının tavanını hesaplayacak olursak;

Devlet memurlarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınmaktadır:

1. Aylık Gösterge x Aylık Katsayısı

2. Ek Gösterge x Aylık Katsayısı

3. Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi x Aylık Katsayısı

4. Taban Aylık Göstergesi x Taban Aylık Katsayısı

5. (Aylık Gösterge + Ek Gösterge) x Aylık Katsayısı x % 215 (En yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının her devlet memurunun kendi ek göstergesine göre farklılık gösteren oranına tekabül eden miktar)

Yukarıdaki açıklama çerçevede, en yüksek devlet memuru olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi 01.01.2020-30.06.2020 tarihleri için 6.730,72 TL ödenecektir.

Kıdem tazminatı tavanı üzerinde ödeme yapılabilir mi?

Her ne kadar kıdem tazminatı tavanı belirlenmiş olsa da bu tutarın üzerinde ödeme yapılması mümkündür. Kıdem tazminatı tavanı üzerinde hesaplama yapılması ve ödenmesi halinde 1475 ve 4857 sayılı İş Kanunu yönünden ceza uygulanması söz konusu değildir. Ancak, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun, 25'inci maddesinde 1475 sayılı Kanun'a göre ödenen kıdem tazminatının vergiden müstesna tutulduğu belirtildiği için, tavanı aşarak kıdem tazminatı ödenmesi halinde, tavanı aşan kısım gelir vergisine tabi olacaktır. Halbuki tavandan yapılan ödemelerden sadece damga vergisi kesilmektedir.

Ahmet Ünlü
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ankara Belediyesi bir hizmette indirime gitti
06 Ocak 2020 08:37		 Aidat ödemeyene haciz
06 Ocak 2020 08:14
BDDK cep telefonu kredisine ilişkin yönetmeliğin taslağını yayımladı
06 Ocak 2020 08:00		 MİT'in kalesinin kapısı açılıyor
06 Ocak 2020 06:11
İstanbul Üniversitesi, yemekhane kararını iptal etti
06 Ocak 2020 01:19		 Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesinin açılış tarihi
06 Ocak 2020 00:53
İl Sağlık Müdürlüğü'nden, edebe ve inanca uygun giyinin yazısı
06 Ocak 2020 00:04		 Cenazeye katılan Tarım Kredi personeli, işinden oldu!
06 Ocak 2020 00:03
'İnme 112' Bolu'da pilot olarak uygulanmaya başlandı
05 Ocak 2020 20:40		 Köpek dövüştürüp bahis oynayan 28 kişiye para cezası
05 Ocak 2020 17:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:00 - Öğretmenlere, özür grubu nakilleri öncesinde, DYK puanı uyarısı08:45 - Erdoğan'dan Babacan ve Şimşek'e faiz göndermesi08:37 - Ankara Belediyesi bir hizmette indirime gitti08:33 - İnşallah kelimesi Almanca sözlüğe girdi08:14 - Aidat ödemeyene haciz08:00 - BDDK cep telefonu kredisine ilişkin yönetmeliğin taslağını yayımladı07:53 - Şeyma Subaşı'dan Fatih Altaylı'ya yanıt: Ben doğru yoldayım ve çok başarılıyım07:41 - Sibel Ünli'nin ailesi: Kardeşimi siber zorbalar öldürdü07:31 - Trump'tan yeni tehdit: Hiç görmedikleri ağır yaptırımları uygularız..07:26 - 'Personel alımında torpil için kimse beni aramasın'
07:23 - 2020'de lüks lojmanlarda oturanlar ne kadar kira ödeyecek?07:15 - Havadan havaya milli mühimmat06:56 - 85 belediye başkanı Ak Parti'ye geçmek istiyor06:51 - İşsiz var, eleman arayan var, teşvik var... Helva yapsana!06:41 - Oyuncakta Çin'in hakimiyeti azaldı, yerli öne geçti06:30 - Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı06:11 - MİT'in kalesinin kapısı açılıyor03:40 - Manisa ve İzmir'de hissedilen 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
85 belediye başkanı Ak Parti'ye geçmek istiyor
Cenazeye katılan Tarım Kredi personeli, işinden oldu!
İl Sağlık Müdürlüğü'nden, edebe ve inanca uygun giyinin yazısı
'Personel alımında torpil için kimse beni aramasın'
İstanbul Üniversitesi, yemekhane kararını iptal etti
Sibel Ünli'nin ailesi: Kardeşimi siber zorbalar öldürdü
2020'de lüks lojmanlarda oturanlar ne kadar kira ödeyecek?
MEB'den mal bildirimlerinin yenilenmesi uyarısı
'Türkiye'nin yanımızda duruşunu unutmayacağız'
MEB; Mebbis izin kullanım kılavuzu yayımladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
İkarus sendromu 1
Bulmaca kulesi 1
sarmısak ve limon 2
Komşusunun esegine tecavüz eden şahsın 300 tl ceza almasi 3
henry onyekuru 1
Kral Şakir 2
İbi 1
tachiyomi 1
yemek yarışmasında başka bir geline 10 puan veren kayınvalide 1
kahve çekirdeği 1
SON İLANLAR
Yeminli Mali Müşavirlik Sınav İlanı
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli 8 personel alacak
Çanakkale Geyikli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 25 İşçi Alacak
Kırıkkale Yahşihan Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur İmar 1 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 3 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 3 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam