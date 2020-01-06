Sibel Ünli'nin ailesi: Kardeşimi siber zorbalar öldürdü

Ailesinin kayıp ilanı verdiği İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli'nin yaşamına son verdiğinin ortaya çıkması, kamuoyunu yankı uyandırdı.

"DEVLETTEN YARDIM TALEP ETTİK"

İstanbul Güngören'de yaşayan Sibel Ünli'nin ağabeyi, "Maalesef kardeşim bazı şeylerin üstesinden gelemedi. Ona daha iyi şartlarda destek olabilecek imkanlarımız yoktu. Devletten ve sosyal kurumlardan yardım talep ettik. Ama yeterli olmadı ne yazık ki. Kardeşimizi kaybettik. Ailesi olarak keşke elimizden daha çok şey gelebilseydi" ifadelerini kullandı.

EPİLEPSİ HASTASIYDI

Batman'dan İstanbul'a göç eden Ünli ailesinin 7 çocuğundan biri olan Sibel, epilepsi hastasıydı. Tıp doktoru olan ve göreve yeni başlayan ağabeyi Aydın Ünli, kardeşinin sosyal medyada hastalığından dolayı aşağılandığını ve intihara sürüklendiğini söylüyor.

SİBER ZORBALIĞA MARUZ KALDI

Sibel Ünli'nin sosyal medyada yaptığı konuşmalarda başka kişiler tarafından fiziksel görüntüsü gerekçe gösterilerek siber zorbalığa maruz kaldığı anlaşılıyor. Ayrıca Ünli'nin anonim sosyal medya hesabından attığı son tweet'lerde geçim sıkıntısı çektiği ve yeni yılda iş bulmak istediğini anlatan paylaşımlar da bulunuyor.

"GİDECEK YERİM YOK, YAŞANMAYA DEĞER BİR HAYATIM DA"

Ünli, intihar etmeden önce sosyal medya hesabına sabitlediği paylaşımında da "Gidecek yerim yok, yaşanmaya değer bir hayatım da" ifadeleri kullanmıştı.

"SOSYAL MEDYADAN GELEN AĞIR ELEŞTİRİLER KARDEŞİMİ DERİNDEN ETKİLEDİ"

Sibel Ünli'nin Babası Zeki Ünli ile kardeşleri Osman ve Aydın Ünli, sosyal medyada kardeşiyle ilgili konuşulanlardan yaşadığı rahatsızlığı da şu sözlerle dile getirdi:

Sosyal medyadan gelen ağır eleştiriler kardeşimi çok derinden etkiledi. Bu konu ile ilgili onunla sürekli konuşuyordun. İnsanlar onun dış görünüşü ile dalga geçiyorlardı. Hatta insanlığa sığmayacak kelimeler kardeşim için kullanılıyordu. Kardeşim evde üzülmesin diye 'özürlü' kelimesini asla evde bile kullandırtmazdım. Eksiklik hissetmesin diye bir şey söylemezdik. Bu olay hepimizin başına gelebilir, hepimiz bir engelli adayıyız. Ama sosyal medyada kardeşimin üzerine insanlığa sığmayan ifadelerin kullanılması onu çok derinden etkiledi.

"KEŞKE ELİMİZDEN DAHA ÇOK ŞEY GELSE"

Kardeşi için daha iyi imkanlar sunamadıkları için yaşadığı üzüntüyü de paylaşan ağabey Ünli, "Maalesef kardeşim bazı şeylerin üstesinden gelemedi. Ona daha iyi şartlarda destek olabilecek imkanlarımız yoktu. Devletten ve sosyal kurumlardan yardım talep ettik. Ama yeterli olmadı ne yazık ki. Kardeşimizi kaybettik. Ailesi olarak keşke elimizden daha çok şey gelebilseydi" dedi.