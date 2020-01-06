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Şeyma Subaşı'dan Fatih Altaylı'ya yanıt: Ben doğru yoldayım ve çok başarılıyım

Şeyma Subaşı, köşe yazısında kendisini eleştiren Fatih Altaylı'ya yanıt verdi.
 06 Ocak 2020 07:53
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Şeyma Subaşı'dan Fatih Altaylı'ya yanıt: Ben doğru yoldayım ve çok başarılıyım

Subaşı paylaştığı videoda, "Eğer siz bile beni konuşuyorsanız, ben doğru yoldayım ve çok başarılıyım. Sizler için o kadar değerliyim ve beni öyle konumlara koydunuz ki, politikadan konuşmamı, ülkeyi kurtarmayı bekliyorsunuz" dedi.

İbiza'ya direkt uçuş isteyen Şeyma Subaşı'nın THY'ye seslenerek, "9 saat aktarmalı uçuyoruz bu çileden bizi kurtarın lütfen" demesi sosyal medyada olay oldu. Gazeteci Fatih Altaylı ise köşe yazısında Şeyma Subaşı'ya sert sözlerle eleştirdi ve "Köy yanar, k... taranır' durumu" yorumu yaptı.

"BENDEN ÇOK ŞEY BEKLEMEYİN"

Şeyma Subaşı ise bu tartışmaların ardından Instagram hesabından paylaştığı videoyla yanıt verdi. Fatih Altaylı'ya seslenen Subaşı, şunları söyledi:

"Çok değerli ve başarılı Fatih Altaylı, bugün köşe yazısında beni yazmış. 'Köy yanar, k... taranır' demiş için. Eğer siz bile beni konuşuyorsanız, ben doğru yoldayım ve çok başarılıyım. Kendimle gurur duyuyorum.

Sanırım sizler için o kadar değerliyim ve beni öyle konumlara koydunuz ki, politikadan konuşmamı, ülkeyi kurtarmayı bekliyorsunuz. Arkadaşlar ben Şeyma'yım. Zaten saç, makyaj, güzellik, spor, kıyafet paylaşıyorum o kadar. Ben size bir şey vermedim ki. Çok bir şey beklemeyin benden, bende sadece bunlar var. Çok şeyler yok bende, ancak bu kadar var. Bende boş şeyler var. Beni erkekler takip etmesin, kızlar takip etsin sadece"

NE OLMUŞTU?

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, İbiza'ya direkt uçuş olmamasından yakındığı paylaşımında "9 saat aktarmalı uçuyoruz bu çileden bizi kurtarın lütfen. İstanbul - İbiza uçuşu artık koysanız. Eminiz bu yaz bir çok insan bunu bekliyor" dedi. Bu paylaşımı sosyal medyada olay oldu ve Subaşı'na "başka derdin yok mu" ve benzeri yorumlar ve eleştiriler yağdı.

Bu isteğe en büyük tepki ise Fatih Altaylı'dan geldi. Subaşı'na çok sert sözlerle yüklenenen Altaylı şunları yazdı:

"Şeyma Subaşı, THY'den talepte bulunmuş.

İbiza'ya gitmek aktarmalarla 9 saati buluyor, perişan oluyoruz. Lütfen buraya direk uçuş koyun.'

THY bu talebi kabul eder mi bilmiyorum.

Ancak tam bir "Köy yanar, k... taranır" durumu. Memleket nelerle boğuşuyor, bu kızcağız ne istiyor! E o da haklı tabii... Alışmıştı özel uçaklara. Şimdi aktarma... Zor hayat."
Memurlar.Net
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