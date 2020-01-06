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Aidat ödemeyene haciz

HÜKÜMET ekonomik saldırının püskürtülmesinin ardından büyümenin ve istihdamın artırılması için, başta esnaf olmak üzere reel sektöre kredi faiz indiriminden teşvik ve hibeye kadar birçok destek sağlarken, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) son uygulaması pes dedirtti.
 06 Ocak 2020 08:14
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Aidat ödemeyene haciz

HÜKÜMET ekonomik saldırının püskürtülmesinin ardından büyümenin ve istihdamın artırılması için, başta esnaf olmak üzere reel sektöre kredi faiz indiriminden teşvik ve hibeye kadar birçok destek sağlarken, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) son uygulaması pes dedirtti. İTO yönetimi 30.09.2019 tarihinde kayıt ücretleri, yıllık aidat, munzam aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları gibi 10'a yakın kalemdeki alacakları için 50 bine yakın esnafa haciz kararı çıkarttı. Uygulama için de özel avukatlık büroları görevlendirildi. İTO yönetimi yaşanan gelişmenin kanunların gerektirdiği bir prosedür olduğunu ifade ederken, esnaf ise hükümetin desteklerinin arttığı bir dönemde yapılan bu uygulamanın manidar olduğu görüşünde. H

ER KURUM DESTEK OLMALI

Fatih'te market işleten A.L kendisine 300 liralık borç için 900 TL faiz, 500 TL de avukatlık ücreti kesildiğini belirterek, "20 metrekarelik bir büfe işletiyorum. İTO'ya böyle bir borcum olduğunu bilmiyordum. Daha önce esnaf ve sanatkarlar odasına ödeme yapıyorduk. Ödemelerimiz buraya devr olmuş ama bilgimiz yok. Önceden bir, mesaj gelse ya da telefon etseler öderdik. Şimdi avukatlar tehditle haciz işlemi yaptırıyor" dedi. SABAH'a konuşan bir başka esnaf da haciz kararının zamanlanmasında sıkıntı olduğunu belirterek, "Ekonomide olumlu bir hava esmeye başladı. Buna her kurumun destek olması gerekir" dedi. Bir başka esnaf ise 2014'te işyerini kapatıp memurluğa geçiş yaptığını ancak odadaki kaydının silinmediği için kendisine de 5 yıllık üyelik borcu çıkarıldığını iddia etti.

AVUKATLARDAN HAPİS TEHDİDİ

ESNAFA ulaşan icra tebligatlarındaki ifadeler de dikkat çekici. Toplam borcun 948 TL olarak göründüğü bir tebligatta "7 gün içerisinde borcun ödenmemesi ve/veya yanlış beyanda bulunması halinde cebri icra yapılacağı, yine bu süreçte hapis ile cezalandırılacağınız" cümleleri esnaf tarafından tepki çekmiş durumda.

İTO: KANUNLARI UYGULAMAK ZORUNDAYIZ

İSTANBUL Ticaret Odası ise konuyla ilgili SABAH'a yazılı bir açıklama yaptı. Kanunları uygulamak ve borçların tahsilini yapmakla yükümlü olduklarını ifade eden Oda yönetimi şunları söyledi: "Kayıt ücretleri, yıllık aidat, munzam aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve birlik aidatı ile borsa tescil ücreti ve bunlara ait kesinleşen gecikme zamları ile para cezalarının tahsiline ilişkin olarak oda, borsa ve Birlik Yönetim Kurulunca verilen kararlar ilam hükmünde olup, icra dairelerince yerine getirilir. Burada süre 5 yıldır. Bu kapsamda 30.09.2019 tarihli Oda Yönetim Kurulu kararı ile aidat ödemeyip zaman aşımına girmekte olan borçlu firmalara ödeme tebligatı yapıldı. Ancak verilen süre zarfında da aidatını ödemeyenler için, bu kez takip süreci başlatıldı. Oda yönetimi, kamu zararı doğmaması için bu süreci uygulamak zorundadır."
Sabah
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