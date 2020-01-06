Ankara Belediyesi bir hizmette indirime gitti
Ankara Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında uygulanacak mezarlık defin ücretlerinde indirime gidildiğini duyurdu.
|06 Ocak 2020 08:37
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Ankara Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında uygulanacak mezaklık defin ücretlerinde indirime gidildiğini duyurdu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre Mamak, Ortaköy ve Sincan Cimşit mezarlıklarındaki defin alanının tamamında indirime gidilirken, Karşıyaka Mezarlığındaki bazı parsellerde defin alan ücretlerinde indirim yapıldı.
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