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Erdoğan'dan Babacan ve Şimşek'e faiz göndermesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek'i kastederek "Bunlar faizciydi" dedi.
 06 Ocak 2020 08:45
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Erdoğan'dan Babacan ve Şimşek'e faiz göndermesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN TÜRK - Kanal D ortak yayınında Ahmet Hakan, Buket Aydın ve Başak Şengül'ün sorularını yanıtladı.

Ekonomi konusunda değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, faiz oranlarının düşmesi gerektiğini bir kez daha söyledi.

2008 yılında yaşananları hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu sıralar yeni parti çalışmaları yapan Ali Babacan ve Mehmet Şimşek'e de göndermelerde bulundu.

Erdoğan, "2008'de demiştim ki 'Kriz bizi teğet geçer.' Şu an parti çalışması yapan arkadaşlar karşı çıkmışlardı. Çünkü talimatı IMF'den alıyorlardı.Ve inandığımı ben de kararlı bir şekilde sürdürdüm. Bunlar faizciydi. Ben faizlerin devamlı düşürülmesini istiyorum. Faiz sebeptir enflasyon neticedir ve doğru orantılıdır. Faizi düşürdükçe enflasyon da düşer" dedi.
Memurlar.Net
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