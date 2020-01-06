Erdoğan'dan Babacan ve Şimşek'e faiz göndermesi
|06 Ocak 2020 08:45
|Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN TÜRK - Kanal D ortak yayınında Ahmet Hakan, Buket Aydın ve Başak Şengül'ün sorularını yanıtladı.
Ekonomi konusunda değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, faiz oranlarının düşmesi gerektiğini bir kez daha söyledi.
2008 yılında yaşananları hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu sıralar yeni parti çalışmaları yapan Ali Babacan ve Mehmet Şimşek'e de göndermelerde bulundu.
Erdoğan, "2008'de demiştim ki 'Kriz bizi teğet geçer.' Şu an parti çalışması yapan arkadaşlar karşı çıkmışlardı. Çünkü talimatı IMF'den alıyorlardı.Ve inandığımı ben de kararlı bir şekilde sürdürdüm. Bunlar faizciydi. Ben faizlerin devamlı düşürülmesini istiyorum. Faiz sebeptir enflasyon neticedir ve doğru orantılıdır. Faizi düşürdükçe enflasyon da düşer" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Trump'tan yeni tehdit: Hiç görmedikleri ağır yaptırımları uygularız..
06 Ocak 2020 07:31
|'Personel alımında torpil için kimse beni aramasın'
06 Ocak 2020 07:26
|Havadan havaya milli mühimmat
06 Ocak 2020 07:15
|85 belediye başkanı Ak Parti'ye geçmek istiyor
06 Ocak 2020 06:56
|'Türkiye'nin yanımızda duruşunu unutmayacağız'
06 Ocak 2020 03:37
|6 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
06 Ocak 2020 00:03
|Çavuşoğlu, (BM) Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
05 Ocak 2020 23:57
|Erdoğan'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması
05 Ocak 2020 22:17
|Erdoğan'dan yerli otomobilin fiyatına ilişkin açıklama
05 Ocak 2020 22:00
|Yabancı basından şaşırtan itiraf: Osmanlı geri döndü
05 Ocak 2020 21:30