Yaşananlar bir din savaşı mı?





ABD'nin İran Devrm Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi düzenlediği SİHAlı suikastle öldürmesinin ardından iki ülke arasında dini semboller savaşı baş gösterdi. ABD Başkanı Donald Trump, dün gece saatlerinde İran'ın ABD'lilere veya ABD unsurlarına saldırması durumunda İran ait kültürel varlıklar da dahil olmak üzere 52 hedefi vurmak üzere tespit ettiklerini açıkladı. Trump'ın 1979 yılında ABD'nin Tahran Büyükelçiliği'nin basılması ve 52 kişinin rehin alınmasına gönderme yaptığı açıklamasında, "52 İran sahasını hedef almış bulunmaktayız. Bazıları üst düzey ve İran ve İran kültürü açısından çok önemli." ifadelerini kullandı. Trump'ın İran'ı özellikle kültürel varlıklarını hedef almakla tehdit etmesi Tahran'ın tepkisini çekti. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın, aralarında kültürel alanların da bulunduğu 52 İran sahasını hedef aldıklarına ilişkin açıklamasına, "Kültürel alanları hedef almak savaş suçudur." sözleriyle tepki gösterdi.

HIZLI VE SERT TEHDİDİ

İran'ın ABD ordusuna ve vatandaşlarına yönelik tehditlerine Twitter'dan yanıt veren Trump, "(Süleymani) Zaten Büyükelçiliğimize saldırıyordu ve başka yerleri vurmak üzere hazırlık yapıyordu. İran zaten yıllardır sorundan başka bir işe yaramadı. Bu bir uyarı olsun: İran Amerikalılara veya Amerikan unsurlarına saldırırsa biz (yıllar önce İran tarafından rehin alınan 52 Amerikalıyı temsilen) 52 İran sahasını hedef almış bulunmaktayız. Bazıları üst düzey ve İran ve İran kültürü açısından çok önemli. Bu hedefler ve İran'ın kendisi çok hızlı ve çok sert bir şekilde vurulacaktır. ABD daha fazla tehdit istemiyor" tehdidini savurdu.

TEREDDÜT ETMEYİZ MESAJI

Trump, İran'ı 52 noktayı vurmakla tehdit eden mesajından kısa bir süre sonra Twitter'dan yeni bir paylaşımda bulunarak, "ABD, askeri ekipman için daha yeni 2 trilyon dolar harcadı. Dünyada en büyük ve en iyiyiz. İran, bir Amerikan üssüne veya herhangi bir Amerikalıya saldırırsa yepyeni, güzel ekipmanlardan bazılarını onlara göndeririz, hiç tereddüt etmeden" ifadelerini kullandı.

SAVAŞ SUÇU DEĞERLENDİRMESİ

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise Trump'ın, aralarında kültürel alanların da bulunduğu 52 İran sahasını hedef aldıklarına ilişkin açıklamasına, "Kültürel alanları hedef almak savaş suçudur" sözleriyle tepki gösterdi. Zarif, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Donald Trump, cuma günü korkakça işlediği terörle, uluslararası hukuku tüm boyutlarıyla ihlal etmiştir. Şimdi uluslararası hukuku bir kez daha ihlal etmekle tehdit ediyor. Kültürel alanları hedef almak savaş suçudur" değerlendirmesinde bulundu.

HİTLER VE MOĞOL BENZETMESİ

İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cahromi de yaptığı açıklamada, Trump'ın tehditlerine karşı 'takım elbiseli terörist' tanımlaması yaptı ve Moğollara benzetti. Cahromi, Twitter hesabı üzerinden, "Trump takım elbiseli bir teröristtir. DEAŞ, Hitler ve Cengiz Han gibi. Hepsi kültürlerden nefret ediyor. Çok yakında tarihi öğrenecek, hiç kimse büyük İran milleti ve kültürünü yenemez" ifadelerini kullandı.

CESARETTEN YOKSUN İDDİASI

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi yaptığı açıklamada, "Gelecekte olası bir çatışma durumunda ABD'nin bunu gerçekleştirecek cesarete sahip olmadığını düşünüyorum" dedi. Musevi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehdidini hatırlatarak, "ABD, İran'a karşı harekete geçmeye cesaret edemez" ifadelerini kullandı.

Pompeo çark etti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran ile yaşanan gerilime ilişkin açıklamada bulundu. Kültürel varlıklara yönelik saldırı ihtimaline ilişkin Pompeo, "Savunma Bakanlığı şu anda seçenekleri değerlendiriyor ama vuracağımız tüm hedefler yasal hedefler olacak." diye konuştu. Pompeo, "Atacağımız tüm adımlar Amerikan anayasasına ve uluslararası hukuka uygun olacaktır ve başkan Trump'ın dünkü paylaşımı bundan farklı bir şey demiyor." ifadesini kullandı.

Nasrallah'tan yeni tehdit

İran destekli Lübnan Hizbullah'ı lideri Hasan Nasrallah, Ortadoğu'da bulunan ABD askeri varlığını hedef almakla tehdit etti. Dün destekçilerine bir knuşma yapan Nasrallah, "Bölgemizde ve ülkemizde bulunan her ABD askeri üssü, askeri gemisi, subayı ve askeri hedefimiz. Kasım Süleymani ve Mühendis'in öldürülmesinden ABD ordusu sorumlu ve bedelini ödeyecekler. Denklemi böyle kuruyoruz." ifadelerini kullandı. Nasrallah, Kasım Süleymani'yi ABD'nin kendisini hedef alabileceği konusunda da uyardığını iddia etti. Öte yandan Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani yaptığı açıklamada "Sonuna kadar intikam arayacağız" dedi. Lübnan'dan Hizbullah'a bağlı yayın yapan Al-Manar TV kanalına konuşan İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani, "Babama rakip olamazsın, bu yüzden onu füzelerle hedefledin. Öyle olsaydın, onunla yüzleşebilirdin. Babamın şehitliği bizi asla kırmayacak ve sonuna kadar intikam arayacağız. Babam için intikam alacağından emin olduğum Hasan Nasrallah'ı selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Ahvaz'da cenaze töreni

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin havaalanına düzenlediği füzeli saldırıda hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için İran'ın Ahvaz şehrinde cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan binlerce kişi, "ABD'ye ölüm" şeklinde sloganlar atarak intikam çağrısı yaptı. Süleymani için Tahran, Kum, Meşhed şehirlerinde de cenaze törenleri düzenlenecek. Törenlerin ardından Süleymani vasiyeti üzerine memleketi Kirman'da toprağa verilecek.

Mehdi göndermeli savaş bayrağı

İran'ın dini merkezi olan Kum şehrinde yer alan ve Şiiler için son derece önemli olan Cemkeran Camisi'nin kubbesine 'intikam' anlamına gelen kırmızı savaş bayrağı çekildi. Bayrağın çekildiği caminin Şii inancı açısından büyük önemi bulunuyor. Caminin M.S.9'uncu yüzyılda yaşayan 12. İmam Mehdi'nin emriyle Hasan Musle tarafından inşa edildiğine inanılıyor. Cemkeran Camisi Kum'daki en önemli ve kutsal mabetlerden biri kabul ediliyor.

Meclis'ten ABD dışarı kararı

Irak Meclis'i yabancı güçlerin, başta ABD ve müttefikleri olmak üzere ülkeden çıkarmasına karar verdi. Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis, Muhammed el-Halbusi başkanlığında toplandı. Şii milletvekilleri, oturum başlamadan önce "Amerika'ya hayır" ve "Bağdat özgür kalacak, Amerika dışarı" sloganları attı. 329 sandalyeli Irak Meclisinde karar Şii vekillerin çoğunluk oyuyla alındı. Meclis oturumuna Kürt ve Sünni gruplar katılmadı. Öte yandan Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Süleymani'nin ABD tarafından öldürüldüğü günün sabahında kendisiyle önceden planlanmış bir buluşması olduğunu söyledi. Süleymani'nin kendisine bir mesaj taşıdığını belirten Abdülmehdi, "Kendisiyle, öldürüldüğü sabah buluşacaktım. Suudi Arabistan'dan İran'a gönderilmesine aracılık ettiğimiz bir mesajın yanıtını getiriyordu" diye konuştu.

ABD SAVUNMAYA ÇEKİLDİ

Öte yandan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Irak'ta tırmanan gerilim üzerine ülkedeki eğitim faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı. Birleşik Görev Gücü'nden yapılan yazılı açıklamada, Ketaib Hizbullah örgütünün koalisyon kuvvetlerinin konuşlu olduğu üsleri hedef aldığı hatırlatılarak, önceliklerinin DEAŞ ile mücadele eden koalisyon personelini korumak olduğu kaydedildi.