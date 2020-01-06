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Adıyaman'da 130 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 130 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
 06 Ocak 2020 09:28
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Adıyaman'da 130 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 130 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili kar yağışı sonucu merkez, Çelikhan, Gerger, Kahta ve Sincik ilçelerinde 48 köy ve 82 mezranın yolunun kapandığını bildirdi.

Erdoğan, dozer, greyder, kepçenin bulunduğu 36 araçla yaklaşık 70 kişilik ekibin karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
Anadolu Ajansı
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