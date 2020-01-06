Elazığ'da gıda zehirlenmesi şüphesi
İzzet Paşa Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 34 üniversite öğrencisi hastaneye kaldırıldı
|06 Ocak 2020 09:29
|Yazdır
Elazığ'da 34 üniversite öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, İzzet Paşa Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 34 öğrencisinde mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayeti görülmesi üzerine yurt yetkilileri 112 Acil Sağlık ekiplerini aradı.
Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan öğrenciler tedavi altına alındı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Önce ambulansa çarptı, çaldığı TIR ile kaza yaptı
05 Ocak 2020 21:24
|Ortadoğu'da dengeler değişebilir! Flaş nükleer açıklaması
05 Ocak 2020 21:18
|BUDO'nun yarınki tüm seferleri iptal edildi
05 Ocak 2020 21:12
|Hasta yakını sağlık teknikerinin elmacık kemiğini kırdı
05 Ocak 2020 21:08
|Bariyere ok gibi saplandı! Ağır yaralandı
05 Ocak 2020 20:52
|Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşı ile görüştü
05 Ocak 2020 20:33
|BUDO'nun İstanbul-Bursa seferi iptal edildi
05 Ocak 2020 20:04
|Samsun'da akılalmaz olay! 9 günde 4 defa kaçtı
05 Ocak 2020 19:52
|Eski eşinin sevgilisini öldürdü... Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
05 Ocak 2020 19:39
|Skandal görüntülerin ardından 17 kişiye ceza yağdı
05 Ocak 2020 19:35