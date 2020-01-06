Sivas'ta kar nedeniyle 150 köye ulaşım sağlanamıyor
Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 150 köy yolu ulaşıma kapandı.
|06 Ocak 2020 09:59
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Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 150 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 10, ilçelerden Divriği'de 28, Gemerek'te 6, Gürün'de 12, İmranlı'da 45, Kangal'da 10, Suşehri'nde 10, Şarkışla'da 1, Ulaş'ta 3 ve Zara'da 25 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan il merkezinde ise soğuk hava etkili oluyor.
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