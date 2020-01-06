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'Komando olamaz raporu' alanlar meslekten atılacak

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 27 Aralık 2019 tarihi itibariyle Uzman Erbaşların komando olup olamayacakları ile ilgili emir yayınladı.
 06 Ocak 2020 10:00
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'Komando olamaz raporu' alanlar meslekten atılacak

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Uzman Erbaşların komando oluru ile ilgili gelen emiri yayınlandı. Buna göre komando olamaz raporu alanlar meslekten atılacak.

Tüm Uzman Erbaşların muayeneleri 5 farklı ilde 1 Ocak-1 Şubat 2020 tarihleri arasında sağlanacak.

Birliklere gelen emir 3 kategoriye ayrıldı;

1. 4 yıl komando hizmet süresini tamamlamış olan personel, piyade branşına devam edecek. (495 kişi, 2015'in bir kısmı)

2. 4 yıl komando hizmet süresini tamamlamamış olan personel komando olup olamayacağı ile ilgili sevke gönderilecek, sonucunda komando olur alan personel komando tugayına tayin edilecek. Eğer personel komando olur alamazsa sözleşme feshedilecek. Sözleşme 1 yıl geçerli (1 Ocak- 1 Şubat aralığındaki sevkler Gaziantep, Ankara, İzmir, İstanbul, Diyarbakır eğitim araştırma hastanelerine gerçekleşecek (Personel sayısı 497 kişi, 2015'in bir kısmı 2016 yılı hepsi dahil)

3. İlköğretim mezunu olan 97 kişi direkt olarak ya komando olur alacak ya da sözleşmeler feshedilecek.

Uzman erbaşlar, bu yeni emre dair paylaşımlarını memurlar.net forumunda değerlendirebilir. Forum için tıklayınız.

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