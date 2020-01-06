'Komando olamaz raporu' alanlar meslekten atılacak
|06 Ocak 2020 10:00
|Yazdır
Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Uzman Erbaşların komando oluru ile ilgili gelen emiri yayınlandı. Buna göre komando olamaz raporu alanlar meslekten atılacak.
Tüm Uzman Erbaşların muayeneleri 5 farklı ilde 1 Ocak-1 Şubat 2020 tarihleri arasında sağlanacak.
Birliklere gelen emir 3 kategoriye ayrıldı;
1. 4 yıl komando hizmet süresini tamamlamış olan personel, piyade branşına devam edecek. (495 kişi, 2015'in bir kısmı)
2. 4 yıl komando hizmet süresini tamamlamamış olan personel komando olup olamayacağı ile ilgili sevke gönderilecek, sonucunda komando olur alan personel komando tugayına tayin edilecek. Eğer personel komando olur alamazsa sözleşme feshedilecek. Sözleşme 1 yıl geçerli (1 Ocak- 1 Şubat aralığındaki sevkler Gaziantep, Ankara, İzmir, İstanbul, Diyarbakır eğitim araştırma hastanelerine gerçekleşecek (Personel sayısı 497 kişi, 2015'in bir kısmı 2016 yılı hepsi dahil)
3. İlköğretim mezunu olan 97 kişi direkt olarak ya komando olur alacak ya da sözleşmeler feshedilecek.
Uzman erbaşlar, bu yeni emre dair paylaşımlarını memurlar.net forumunda değerlendirebilir. Forum için tıklayınız.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Sağlık Bakanlığı: Grip için öncelikle acile değil aile hekimine gidilmeli
06 Ocak 2020 10:35
|2020'de lüks lojmanda oturan ne kadar kira ödeyecek?
06 Ocak 2020 09:55
|Yeminli mali müşavirlik sınavları 4-13 Nisan'da Ankara'da yapılacak
06 Ocak 2020 09:34
|4 ilimizde kar nedeniyle eğitime ara verildi
06 Ocak 2020 09:27
|Ankara Belediyesi bir hizmette indirime gitti
06 Ocak 2020 08:37
|Aidat ödemeyene haciz
06 Ocak 2020 08:14
|BDDK cep telefonu kredisine ilişkin yönetmeliğin taslağını yayımladı
06 Ocak 2020 08:00
|MİT'in kalesinin kapısı açılıyor
06 Ocak 2020 06:11
|İstanbul Üniversitesi, yemekhane kararını iptal etti
06 Ocak 2020 01:19
|Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesinin açılış tarihi
06 Ocak 2020 00:53