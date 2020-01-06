Ankara'da kar yağışı etkili oldu
Başkent Ankara'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.
|06 Ocak 2020 10:06
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