1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İŞKUR'un hedefi doktoralı mezunlar

İşgücü piyasasında hem işveren hem de iş arayan gençlerin güven kapısı olan Türkiye İş Kurumu bu kez doktora mezunlarını hedefe aldı.
 06 Ocak 2020 10:10
Yazdır
İŞKUR'un hedefi doktoralı mezunlar

İşgücü Araştırma Raporu'na göre, İŞKUR 2020'de bilgi ve iletişim başta olmak üzere öncelikli sektörlerde çalışabilecek doktora mezunlarını Kurum'a kaydetme çalışmalarına ağırlık verecek. Üniversitelerin ihtiyaçlara uygun yabancı dil bilen, teoriyle pratiği birleştiren mezunlar yetiştirmesinin önemine dikkat çekilen raporda, nitelikli işgücünün temini için 81 ilde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları'nın etkinleştirileceği vurgulandı.

VASIFLI İŞGÜCÜ ARTACAK

Rapora göre göre, bu yıl vasıflı işgücü ihtiyacı ile işverenlerin yüzde 9.2'sinin uyguladığı vardiyalı çalışma artacak. İmalat sanayinde kapasite kullanım oranlarının artış göstermesi, turizmde 2020'ye ait rezervasyonların yüksek seyriyle beraber bu yıl vardiyalı çalışma oranları artış gösterecek. Teknolojinin üretimdeki ağırlığı artıkça nitelikli işgücüne olan talep artarken, düşük nitelikli işler azalacak. Türkiye genelindeki 1 milyon 214 bin işyerini kapsayan verilerin derlendiği işverenlerin beyanlarından elde edilen verilere göre 30 Nisan'da itibaren istihdam yüzde 7.4 artacak. İnşaat, gayrimenkul faaliyetleri, diğer hizmetlerde yüzde 10'dan fazla artış bekleniyor. Net istihdam değişimi hesaplamasıyla 969 bin 505 kişilik artış hedefleniyor.

1.5 MILYON IŞYERINDE 120 BIN AÇIK IŞ VAR

Ar-Ge personeli içinde özel sektörde istihdam edilenlerin payı yüzde 57'den 67'ye çıkarılırken, bu alana yönelik özel politikaların katma değeri yüksek olacak. Araştırma kapsamındaki yaklaşık 1.5 milyon işyerinde 120 bine yakın açık iş bulunduğu tespit edilirken, işyeri büyüdükçe bu oran artıyor. 20 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinin yüzde 18.4'ünün açık işi bulunuyor. Açık işi olan işletmelerde en yüksek oran hizmet faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile imalat sektörlerinde olduğu görülüyor. İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Kurum'un bugün 1 milyon 482 bin kişiye istihdam sağlar hale geldiğini söyledi. Uzunkaya, "4 milyon 506 bin 500 üniversite mezunumuz iş gücü piyasasına dahil oluyor. Bunların 3 milyon 840 bin 400 tanesi istihdam eden bir Türkiye'den bahsediyoruz" diye konuştu.

Hazal Ateş
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İşsiz var, eleman arayan var, teşvik var... Helva yapsana!
06 Ocak 2020 06:51		 Türkiye'de tütünle mücadelenin 'dünü ve bugünü'
05 Ocak 2020 20:20
Elektrik üretim yatırımlarında başı 'doğal gaz' çekti
05 Ocak 2020 18:54		 Borsa liginin şampiyonu 2019'da Fenerbahçe oldu
05 Ocak 2020 18:15
Madeni paralar nasıl üretiliyor? İşte üretim serüveni
05 Ocak 2020 17:12		 Fiyatı düşürülen 'Çorum leblebisi'ne talep arttı
05 Ocak 2020 16:31
Burdur'dan Irak'a solucan gübresi ihracatı
05 Ocak 2020 16:21		 Sayısal Loto bu hafta 1 kişiyi milyoner yaptı!
04 Ocak 2020 21:44
Siirt'te iki ilçede petrol aranacak
04 Ocak 2020 21:11		 Bakan Varank 'sürücüsüz tarım aracı'nı test etti
04 Ocak 2020 20:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:47 - Bolu'da DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı10:44 - Samsun'da FETÖ'nün ankesör soruşturmasında 22 gözaltı kararı10:35 - Sağlık Bakanlığı: Grip için öncelikle acile değil aile hekimine gidilmeli10:34 - Osmaniye'de uzman çavuşu darbettikleri iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı10:28 - YÖK, 2020 yılında 13 projeyi hayata geçirecek10:28 - 1'i muvazzaf 5 askere FETÖ gözaltısı10:14 - Hakkari, Muş ve Bitlis'te kar nedeniyle kapanan yollar açılıyor10:11 - 2.5 milyon çocuğa 8 milyarlık destek10:11 - Gram altın, psikolojik seviyeyi aştı10:10 - İŞKUR'un hedefi doktoralı mezunlar
10:06 - Ankara'da kar yağışı etkili oldu10:05 - MEB'den, 'adaylık tamamlama tarihi' için açıklama10:02 - Milli bayram günlerine denk gelen destek eğitim odası ile evde eğitim ek dersleri ödenir mi?10:00 - Borsa haftaya düşüşle başladı10:00 - 'Komando olamaz raporu' alanlar meslekten atılacak09:59 - Sivas'ta kar nedeniyle 150 köye ulaşım sağlanamıyor09:58 - Her okula bir sağlık personeli atansın teklifi09:55 - 2020'de lüks lojmanda oturan ne kadar kira ödeyecek?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan yerli otomobilin fiyatına ilişkin açıklama
85 belediye başkanı Ak Parti'ye geçmek istiyor
Cenazeye katılan Tarım Kredi personeli, işinden oldu!
İl Sağlık Müdürlüğü'nden, edebe ve inanca uygun giyinin yazısı
Erdoğan'dan Babacan ve Şimşek'e faiz göndermesi
'Personel alımında torpil için kimse beni aramasın'
İstanbul Üniversitesi, yemekhane kararını iptal etti
Gram altın, psikolojik seviyeyi aştı
'Komando olamaz raporu' alanlar meslekten atılacak
Sibel Ünli'nin ailesi: Kardeşimi siber zorbalar öldürdü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kahve çekirdeği 1
alo 170 1
Bulmaca kulesi 1
Aktif kömür 2
müze 1
Yakıt Parası 2
yeğenim üsküdar'dan beşiktaş'a yarım saatte geçiyor 3
tachiyomi 1
annemizin kızlık soyadını unutmak 2
Kral Şakir 3
SON İLANLAR
İstanbul Tersane Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Kastamonu Cide SYDV Personel Alım İlanı
Yeminli Mali Müşavirlik Sınav İlanı
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli 8 personel alacak
Çanakkale Geyikli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 25 İşçi Alacak
Kırıkkale Yahşihan Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur İmar 1 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam