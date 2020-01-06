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Gram altın, psikolojik seviyeyi aştı

ABD ve İran arasındaki gerilimlerin yeni tehditlerle devam etmesiyle gram altın fiyatı ilk kez 302.95 lira ile 300 liranın üzerine ve Cumhuriyet altını da 2.047 lira ile bin liranın üzerine yükselirken, küresel piyasalarda da 1579.10 dolarla son yedi yılın en yüksek düzeyini gördü.
 06 Ocak 2020 10:11
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Gram altın, psikolojik seviyeyi aştı

ABD Başkanı Trump'ın talimatı ile Bağdat'ta İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası bölgede gerginlik iyice arttı. En son olarak Irak'ın ABD askerlerinin ülkesinden çıkmasını istemesi ile birlikte Trump, Irak hükümetini yaptırımlarla tehdit etti. Ortadoğu'da yaşanan bu gelişmeler ile birlikte vatandaşlar tarafından 'güvenli liman' olarak bilinen altın, rekor üstüne rekor kırıyor. Yeni haftaya gram altın fiyatı 300 lirayı aşarak başladı. İşte 6 Ocak 2020 altın fiyatları...

6 OCAK 2020 ALTIN FİYATLARI

Gram altın fiyatı 300 lirayı aşarak 302,4 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı da 500 liraya yaklaştı. Sabah saatlerinde gram altının rekor kırması ile birlikte çeyrek altın fiyatı da rekor kırarak 496,0 liradan satılıyor.

Cumhuriyet altın fiyatı ise 2039.55 liradan satılarak işlem görüyor.
Memurlar.Net
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