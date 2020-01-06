1'i muvazzaf 5 askere FETÖ gözaltısı
Jandarma Genel Komutanlığı personeline yönelik Ankara merkezli FETÖ soruşturması kapsamında, biri muvazzaf 5 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
|06 Ocak 2020 10:28
|Yazdır
Jandarma Genel Komutanlığı personeline yönelik Ankara merkezli Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği soruşturması kapsamında biri muvazzaf 5 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı personeline yönelik soruşturmalarda alınan şüpheli beyanları, fotoğraflı teşhis işlemleri ve araştırmalar neticesinde FETÖ mensubu olduklarına dair deliller elde edilen, biri muvazzaf jandarma üsteğmen 5 kişi hakkında Ankara merkezli üç ilde gözaltı kararı verildiği kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bolu'da DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
06 Ocak 2020 10:47
|Samsun'da FETÖ'nün ankesör soruşturmasında 22 gözaltı kararı
06 Ocak 2020 10:44
|MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu
05 Ocak 2020 15:41
|Rus uçağı kumpası ByLock'ta
05 Ocak 2020 08:00
|Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 124'üncü gününde
04 Ocak 2020 13:35
|2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi
04 Ocak 2020 12:42
|AA'dan FETÖ yargılamaları hakkında ithamlara açıklama
04 Ocak 2020 12:39
|'FETÖ'nün mahrem imamı'nın savunması delillerle çürütüldü
04 Ocak 2020 11:21
|Konya'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
04 Ocak 2020 10:10
|Karlov suikastıyla ilgili şok itiraf: FETÖ, itirafçılara ifadelerini geri çektirdi
04 Ocak 2020 09:16