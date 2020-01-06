Bolu'da DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Bolu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
|06 Ocak 2020 10:47
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Bolu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Irak'ta DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri değerlendirilen Irak uyruklu S.S.Y.A, M.M.L.A. ve S.H.A. yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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