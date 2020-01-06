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Taksicilerin Uber pişmanlığı!

Uber gitti korsan taksi geldi. İstanbul Taksiciler Odası eski Başkanı Uğur, 'Çok sert tepki verip yanlış yaptık' dedi. Vatandaş ise ucuz ve kaliteli hizmetten memnun.
 06 Ocak 2020 10:50
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Taksicilerin Uber pişmanlığı!

Uber'in yasaklanması sonrasında taksi piyasasında ilginç gelişmeler yaşanıyor. Son dönemde sayıları hızla artan korsan taksiler özellikle İstanbul'un dört bir tarafına yayılırken taksiciler de onlara engel olmak için şikayete başladı. Sosyal medya üzerinden özellikle de WhatsApp grupları üzerinden haberleşen ve müşteri kabul eden korsan taksiler internet üzerinden açık açık ilan veriyor. Taksiciler de bu ilanlardan yola çıkıp ilgili makamlara bildirimde bulunuyor. Korsan taksilerin aleni bir şekilde hızla yayılmasının en büyük sebebi ise normal taksilerin neredeyse yarı ücretine yolcu taşımaları. Ayrıca normal taksilerin hizmet kalitesinin her türlü uyarıya rağmen düzenlememesi de vatandaşları korsan taksilere yönlendiriyor. Nüfus artışına rağmen ticari plakalı taksi sayısının 17 bin 395 ile sınırlı tutulması ve vatandaşın taksi bulmada yaşadığı zorluklar da korsan taksilere talebin artmasının bir başka nedeni.

103 KORSAN DURAK

Hürriyet gazetesinden Emre Eser'in haberine göre, korsan taksiler başta Google olmak üzere internet platformlarına açık açık ilan veriyor; haritalar üzerinde semt bazında durak telefonları paylaşıyorlar. Bu telefonlar üzerinden WhatsApp, bip gibi uygulamalar yoluyla vatandaştan çağrı alıyor, iletişime geçiyorlar. Kendi aralarında ise yine WhatsApp gibi uygulamalarla haberleşiyorlar. Sadece Google üzerinden 'korsan taksi' araması yaptığınızda yüzlerce ilanla karşılaşıyorsunuz. Google üzerinden Kadıköy, Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa, Ümraniye ve Kartal gibi semtler için arama yapıldığında hizmet veren 103 korsan taksi durağına ulaşılabilyor. Bu duraklarda 5-10 araç hizmet verir durumda. Üstelik her sınıftan araç bulmak mümkün. Hem normal binek araçlar hem de VIP olarak adlandırılan 8-10 kişilik özel araçlar da taksi hizmeti veriyor.

Taksiciler ise korsan taksiye hem karşılar hem de özeleştiride bulunuyorlar. Denetimi noktasında eksiklik yaşandığını söyleyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Emniyet görevlileri yoğunluktan dolayı düzenli denetim yapamıyor. Biz, verilen ilanları ve internet sitelerini tespit edip gerekli yerlere bildiriyoruz. Denetimlerin artması gerekiyor" derken eski Başkanı Yahya Uğur, "Biz Uber Türkiye'ye ilk girdiğinde çok sert tepki vererek yanlış yaptık" görüşünde.

"BU KADAR ARTMAZDI"

Yahya Uğur, korsan taksilerin hızla artmasıyla gelinen noktayı, "Uber konusunda çok agresif davrandık. Bu süreci hemen yargıya taşıdığımızda Uber'i herkes öğrendi. Uber'in reklamını eylem yapan taksiciler yaptı. Uber de bunu çok iyi kullandı. O dönem taksici esnafı verdiği hizmeti kaliteli hale getirseydi korsan bu kadar artmazdı. Vergi avantajına rağmen araçları istenilen düzeyde yenilemediler. Şu an geldiğimiz noktada bu şekilde ilan ve uygulama ile çalışan 5 bin üzerinde korsan taksi var. Taksiciler için kötü bir tecrübe oldu. Şimdi yeni uygulamalarla turizm amaçlı yolcu taşımacılığı da bu uygulamalara kapı aralıyor" sözleriyle anlattı.

İKİZ PLAKA VAR ŞİKAYET YOK!

Taksicilere göre son dönemde artan bir diğer uygulama ise ikiz plaka. İkiz plaka sorununun yılardır devam ettiğini söyleyen Yagya Uğur, "Daha önceden taksiciler bu plakaları görüp şikayet ediyordu. Belediye bu şekilde yaklaşık 400 plakayı değiştirdi. Ancak son dönemde maalesef işin

içinde bazı galericiler var. Bir taksici ikiz plaka görüp plaka sahibine iletiyor ama şikayet olmadığı için bu plakalar çalışmaya devam ediyor" dedi. Ahmet Çavuş ise "4-5 bin ikiz plakanın çalıştığı söyleniyor. Bu konunun üzerine gidilip acil denetimler yapılmalı" diye konuştu.

TAKSİCİLER: HAVALİMANINDA ETKİNLER

Havalimanında WhatsApp merkezli bir sistemin kullanıldığını söyleyen Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi (SAWKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çavuş, "Daha önce Uber sisteminde olanlar şimdi havalimanlarının çevresinde bekliyor. WhatsApp grupları var. İçerde sürekli dolaşan 'hanutçular' gelen yolcuları bir şekilde ikna ediyor. Yakında bekleyen araç bir mesajla kapıda beliriyor ve tıpkı bir turizm firması gibi karşılayıp hızlıca gidiyorlar. Çok büyük bir rant var " ifadelerini kullandı.

KORSANLAR: KAYIT ALTINDA ÇALIŞABİLİRİZ

Korsan taksicilik yapan kişiler ise kendilerine daha uygun bir çalışma zemini oluşturulmasını istiyor. İstanbul'daki taksilerin kentin ihtiyacını karşılamadığını söyleyen korsan taksi sahipleri, "Biz de kayıt altında ve denetime tabi olarak çalışmak istiyoruz. Yeni bir sistem oluşturulmalı ve plakalar şoförlere dağıtılmalı. Böylece korsan sorunu ortadan kalkar. Bu araçların çoğu Uber yasaklandığı için korsan çalışıyor" diyor.

103 KORSAN DURAK

Hürriyet gazetesinden Emre Eser'in haberine göre, korsan taksiler başta Google olmak üzere internet platformlarına açık açık ilan veriyor; haritalar üzerinde semt bazında durak telefonları paylaşıyorlar. Bu telefonlar üzerinden WhatsApp, bip gibi uygulamalar yoluyla vatandaştan çağrı alıyor, iletişime geçiyorlar. Kendi aralarında ise yine WhatsApp gibi uygulamalarla haberleşiyorlar. Sadece Google üzerinden 'korsan taksi' araması yaptığınızda yüzlerce ilanla karşılaşıyorsunuz. Google üzerinden Kadıköy, Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa, Ümraniye ve Kartal gibi semtler için arama yapıldığında hizmet veren 103 korsan taksi durağına ulaşılabilyor. Bu duraklarda 5-10 araç hizmet verir durumda. Üstelik her sınıftan araç bulmak mümkün. Hem normal binek araçlar hem de VIP olarak adlandırılan 8-10 kişilik özel araçlar da taksi hizmeti veriyor.

Taksiciler ise korsan taksiye hem karşılar hem de özeleştiride bulunuyorlar. Denetimi noktasında eksiklik yaşandığını söyleyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Emniyet görevlileri yoğunluktan dolayı düzenli denetim yapamıyor. Biz, verilen ilanları ve internet sitelerini tespit edip gerekli yerlere bildiriyoruz. Denetimlerin artması gerekiyor" derken eski Başkanı Yahya Uğur, "Biz Uber Türkiye'ye ilk girdiğinde çok sert tepki vererek yanlış yaptık" görüşünde.

"BU KADAR ARTMAZDI"

Yahya Uğur, korsan taksilerin hızla artmasıyla gelinen noktayı, "Uber konusunda çok agresif davrandık. Bu süreci hemen yargıya taşıdığımızda Uber'i herkes öğrendi. Uber'in reklamını eylem yapan taksiciler yaptı. Uber de bunu çok iyi kullandı. O dönem taksici esnafı verdiği hizmeti kaliteli hale getirseydi korsan bu kadar artmazdı. Vergi avantajına rağmen araçları istenilen düzeyde yenilemediler. Şu an geldiğimiz noktada bu şekilde ilan ve uygulama ile çalışan 5 bin üzerinde korsan taksi var. Taksiciler için kötü bir tecrübe oldu. Şimdi yeni uygulamalarla turizm amaçlı yolcu taşımacılığı da bu uygulamalara kapı aralıyor" sözleriyle anlattı.

İKİZ PLAKA VAR ŞİKAYET YOK!

Taksicilere göre son dönemde artan bir diğer uygulama ise ikiz plaka. İkiz plaka sorununun yılardır devam ettiğini söyleyen Yagya Uğur, "Daha önceden taksiciler bu plakaları görüp şikayet ediyordu. Belediye bu şekilde yaklaşık 400 plakayı değiştirdi. Ancak son dönemde maalesef işin

içinde bazı galericiler var. Bir taksici ikiz plaka görüp plaka sahibine iletiyor ama şikayet olmadığı için bu plakalar çalışmaya devam ediyor" dedi. Ahmet Çavuş ise "4-5 bin ikiz plakanın çalıştığı söyleniyor. Bu konunun üzerine gidilip acil denetimler yapılmalı" diye konuştu.

TAKSİCİLER: HAVALİMANINDA ETKİNLER

Havalimanında WhatsApp merkezli bir sistemin kullanıldığını söyleyen Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi (SAWKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çavuş, "Daha önce Uber sisteminde olanlar şimdi havalimanlarının çevresinde bekliyor. WhatsApp grupları var. İçerde sürekli dolaşan 'hanutçular' gelen yolcuları bir şekilde ikna ediyor. Yakında bekleyen araç bir mesajla kapıda beliriyor ve tıpkı bir turizm firması gibi karşılayıp hızlıca gidiyorlar. Çok büyük bir rant var " ifadelerini kullandı.

KORSANLAR: KAYIT ALTINDA ÇALIŞABİLİRİZ

Korsan taksicilik yapan kişiler ise kendilerine daha uygun bir çalışma zemini oluşturulmasını istiyor. İstanbul'daki taksilerin kentin ihtiyacını karşılamadığını söyleyen korsan taksi sahipleri, "Biz de kayıt altında ve denetime tabi olarak çalışmak istiyoruz. Yeni bir sistem oluşturulmalı ve plakalar şoförlere dağıtılmalı. Böylece korsan sorunu ortadan kalkar. Bu araçların çoğu Uber yasaklandığı için korsan çalışıyor" diyor.
Hürriyet
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