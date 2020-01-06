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Türk Telekom CEO'su: Wi-Fi şifrelerini herkesle paylaşmayın

"(Paylaşılan) Wi-Fi adresi üzerinden suça neden olan tüm işlem ve paylaşımlarda şifreyi paylaşan internet abonesi de sorumlu olur. Ev ya da iş yerlerinde internet aboneliği bulunan kullanıcılar, şifrelerini herkesle paylaştıklarında dijital kimliklerini de bilinçli olarak paylaşmış sayılmaktadırlar
 06 Ocak 2020 11:02
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Türk Telekom CEO'su: Wi-Fi şifrelerini herkesle paylaşmayın

- Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, internet abonelerinin kablosuz bağlantı olan Wi-Fi şifrelerini herkesle paylaşmaması gerektiğini, aksi halde bu Wi-Fi adresi üzerinden suça neden olan tüm işlem ve paylaşımlarda şifreyi paylaşan internet abonesinin de sorumlu olduğunu bildirdi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Önal, Yargıtay'ın sosyal medya hesabı üzerinden hakaret içerikli paylaşımda bulunan kişilerle birlikte, bilgisayarın internete bağlandığı hat sahibinin de manevi tazminat ödemesi gerektiğine hükmetmesine dikkati çekerek, bazı uyarılarda bulundu.

İnternet abonelerinin dijital ortama bağlanırken çıkış yaptıkları IP adreslerinin kullanıcıların dijital kimlikleri olduğunu belirten Önal, abonelerin şifrelerini başkalarıyla paylaşmasıyla, internetteki kimliklerini de paylaşmış olduklarını söyledi. Önal, bu şifre ile internete giriş yapan herkesin aslında asıl internet abonesinin kimliği ile internete bağlanmış olduğunu ifade etti.

Önal, bu nedenle internette olumsuz paylaşımlarda ya da eylemlerde bulunan kişilerin, aslında masum olan ama internet şifresini paylaşan kişileri de suçlu konuma düşürebileceğine dikkati çekti.

- "İnternet servis sağlayıcılarına da kullanıcılara da büyük görevler düşmektedir"

İnternetin sağladığı özgürlüğün 'sınırsız ve sorumsuz' bir dünya yaratma amacına hizmet edemeyeceğini belirten Ümit Önal, "Kullanıcıların internet üzerindeki kimlikleri İP adresleridir. İnternet aboneleri kablosuz bağlantı olan Wi-Fi ile internete eriştiklerinde de bu IP adresleri üzerinden dijital ortamda var olmaktadırlar. Dolayısıyla ev ya da iş yerlerinde internet aboneliği bulunan kullanıcılar, şifrelerini herkesle paylaştıklarında dijital kimliklerini de bilinçli olarak paylaşmış sayılmaktadırlar. Bu adres üzerinden yapılan ve suç unsuru sayılan tüm eylemlerden, hakaret ya da suç içerikli sosyal medya paylaşımlarından internet abonesi olan ve Wi-Fi şifresini paylaşan kullanıcılar da sorumludur. Alınan karar da bunun en somut örneğidir." diye konuştu.

İnternet servis sağlayıcısı fark etmeksizin, kullanıcıların, şifrelerini paylaşmaması gerektiğini ifade eden Önal, şöyle devam etti:

"İnternet abonelikleri, aboneliği yapan kullanıcılar içindir. Bu nedenle WiFi şifresinin, yaşam alanlarında, apartmanlarda, komşular arasında yani birden fazla kullanıcıyla paylaşılması sakıncalı durumlara neden olabilmektedir. Özellikle kablosuz internet bağlantılarında paylaşımcı olunmamalıdır. Bu konuda internet servis sağlayıcılarına da kullanıcılara da büyük görevler düşmektedir. Alınan karar da internette suç işlenmesinde, WiFi şifresini paylaşan kişinin de sorumlu olacağını gösterdi. Çünkü işlenen suçlarda servis sağlayıcısından çıkış yapılan ip adresi şifreyi veren kişi üzerinedir. Bu durumda şifreyi paylaşan kişi ya da kişiler şüpheli duruma gelecektir."
Anadolu Ajansı
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