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İstanbul'da hatlı minibüsler en çok 'kayıtsız şoför' çalıştırmaktan ceza aldı

İBB verilerine göre, kentte hizmet veren hatlı minibüslere 2019'da 5 bin 148 ihlalden ceza yazıldı- Minibüslere, başta kayıtsız şoför çalıştırmak ve araç cihazı eksikliğinden toplam 489 bin 600 lira para cezası verildi- Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi ile minibüsler canlı olarak takip ediliyor
 06 Ocak 2020 11:10
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İstanbul'da hatlı minibüsler en çok 'kayıtsız şoför' çalıştırmaktan ceza aldı

İstanbul'da hizmet veren hatlı minibüslere geçen yıl 5 bin 148 ihlalden ceza yazıldı.

İstanbul'da yolcu taşımacılığı yapan minibüslerle ilgili vatandaşlar en çok, yolcu almak için birbirleriyle yarışma, kapasite üstü yolcu alımı, durak harici yolcu indirip bindirme, yüksek sesli müzik, sigara kullanımı, indirimli olan öğrencilerin alınmak istenmemesi gibi konularda şikayetçi oluyor.

AA muhabirinin İstanbul Büyükşehir Belediyesinden aldığı bilgilere göre, kentte 6 bin 460 yolcu taşıyan hatlı minibüs çalışıyor. Bu minibüsler kent genelinde 165 hat, 429 güzergahta hizmet veriyor.

Bu hatlarda ise kayıtlı 10 bin 58 şoför çalışıyor.

Minibüslerin 6 bin 425'inde Kameralı Araç Takip Sistemi bulunuyor. Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES) ile minibüsler canlı olarak sürekli takip ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü verilerine göre, kent genelinde çalışan minibüslere 2019 yılında 5 bin 148 ihlalden ceza yazıldı.

En çok yapılan ihlaller arasında sırasıyla kayıtsız şoför, araç cihazı, yanlış park, şoför kartı, trafik ihlali yer alıyor.

Ceza yazılma nedenlerinin başında 968 ihlalle kayıtsız şoför çalıştırmak yer alıyor. Kayıtsız şoförü 901 ihlalle araç cihazı eksikliği takip ediyor.

İBB Zabıta Daire Başkanlığı verilerine göre ise 2019 yılında minibüslere 489 bin 600 lira para cezası yazıldı.

Hatlı minibüslerin ihlal maddesi ve adetleri şu şekilde:

İHLAL MADDESİ İHLAL ADEDİ
1. Kayıtsız şoför 968
2. Araç cihazı 901
3. Yanlış park 538
4. Şoför kartı 488
5. Trafik ihlali 463
6. Kapı açık 324
7. Sigara 279
8. Ruhsat çalışma 256
9. Şoför kartının işlenmemesi 235
10 . Koltuk 206
11. Telefon 144
12. Kaba davranış 81
13. Gürültülü araç 61
14. Güzergah 32
15. Ücret tarife 21
16. Kırık koltuk 15
17. Engelli-öğrenci yolcu 14
18. Dış temizlik 13
19. Alo 153 10
20. Darp 10
21. Gereksiz bekleme 8
22. Yaralanmalı kaza 6
23. 1. kez 100 puanın doldurulması 6
24. Araç takip cihazı 5
25. Sembol 5
26. Görme engelli 5
27. Emniyet kemeri 4
28. Taşımacılık ihmali 4
29. Diğer ihlaller 46
Anadolu Ajansı
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