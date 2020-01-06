20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular başladı
Milli Eğitim bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuruları almaya başladı.
|06 Ocak 2020 11:29
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20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular bugün itibariyle başladı. 10 Ocak'a kadar başvurular alınacak.
Sözlü sınavlar 5 ila 22 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak. 25 Şubat'ta da sözlü sınav sonuçları netleşecek.
Atama sonuçları ise 18 Mart 2020 tarihinde belli olacak.
20 bin sözleşmeli öğretmen alımında 3007 kişilik kontenjan ile en fazla sınıf
öğretmeni alınacak.
Sözleşmeli öğretmenliğe başvuru yapmak için TIKLAYINIZ
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru yapacak adayların yazışmaları için TIKLAYINIZ2020 yılı sözleşmeli öğretmen atama sayısı ve kontenjanlar netleşti En çok öğretmen alınacak 5 alan
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