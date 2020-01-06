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Okullarda 2 bin 904 kadın müdür var

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çalışanların yüzde 53'ü kadın olduğu, buna rağmen kadın müdür sayısının 2 bin 904 olduğu belirtildi
 06 Ocak 2020 11:34
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Okullarda 2 bin 904 kadın müdür var

CHP Ankakra Milletvekili Gamze Taşçıer Milli Eğitim Bakanlığının cevaplanması istemiyle soru önergesi yöneltti.

Taşçıer yazılı sorusunda Milli Eğitim Bakanlığında kadın yönetici sayıları ile kadın ve erkek çalışan sayısını iletti.

Milli Eğitim Bakanlığı soru önergesine cevabında: Bakanlığa bağlı birimlerde 548 bin 858 kadın, 479 bin 27 erkek personelin görev yaptığı, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çalışanların yüzde 53'ü kadın olduğu, buna rağmen kadın müdür sayısının 2 bin 904 olduğu belirtildi.

Memurlar.Net
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