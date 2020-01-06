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İkinci elde rağbet otomatik vitesli araçlara

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık:- "80 bin liraya kadar olan ikinci el araçlara insanlar rağbet gösteriyor ancak o fiyatlarda da otomatik vitesli ve temiz araç bulmak zor"- "2019 bizi üzmedi ama beklentilerimizi de karşılamadı. Geçen yıl yaşadığımız en büyük sıkıntı, ikinci el araçların fiyatlarında gereksiz ve anlamsız artış olması"
 06 Ocak 2020 11:37
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İkinci elde rağbet otomatik vitesli araçlara

- Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, ikinci el araç piyasasında 80 bin liraya kadar otomatik vitesli araçlara ciddi talep olduğunu belirterek, "Ancak o fiyatlarda da otomatik vitesli ve temiz araç bulmak zor." dedi.

Yanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci el araç piyasasında düz (manuel) vitesli araçlara talebin son 2-3 yılda önemli oranda azaldığını söyledi.

İkinci el otomobil almak isteyenlerin daha çok otomatik viteslilere yöneldiğini vurgulayan Yanık, "Otomatik vitesli araçlara ciddi anlamda talep var. Fiyat aralığı 80 bin liraya kadar olan ikinci el araçlara insanlar rağbet gösteriyor ancak o fiyatlarda da otomatik vitesli ve temiz araç bulmak zor." ifadelerini kullandı.

Bunun yanında dizel ve LPG'li araçlara ilginin arttığını ifade eden Yanık, benzinlilerde 1000-1500 cc, dizel yakıtlılarda ise 1600 cc motor hacmine kadar araçların talep gördüğünü belirterek, "Az yakan, seri giden, biraz da konforlu araçlar talep görüyor. Her markanın orta segmenti ve hatchback araçları tercih ediliyor." diye konuştu.

Hakan Yanık, ÖTV ve KDV indiriminin sona ermesinin ardından 2019'da piyasada az da olsa hareketlilik gözlendiğini dile getirerek, "2019 yılı bizi üzmedi ama beklentilerimizi de karşılamadı. Çok büyük bir sıkıntımız yok. Geçen yıl yaşadığımız en büyük sıkıntı, ikinci el araçların fiyatlarında gereksiz ve anlamsız bir şekilde artış olması. Son 2-3 ayda ikinci el araçlarda ciddi şekilde fiyat artışı başladı." dedi.

- "İkinci el piyasasında suni yükseliş var"

Yeni yılın ilk günlerinde galerici çarşılarındaki ikinci el araçların fiyatlarında ise çok ciddi yükselişler görülmediğini aktaran Yanık, "Maalesef sosyal medya veya ikinci el otomobil satan sitelerde verilen ilanların bu piyasayı artırdığını görmekteyiz. O ilanlarda verilen satış rakamları araçların gerçek değerleri değil. İnternet sitelerine 'satılırsa' diye yazılan fiyatlar üzerinden insanların kendi arabalarına değer biçmeleri sonucu piyasa bu hale geldi. Bize göre bu suni bir yükseliş." değerlendirmesinde bulundu.

Yanık, bunda son dönemde ikinci el aracın piyasa değerini belirleyen uygulamaların da etkisi olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu uygulamaya aracınızın marka ve modelini girdiğiniz zaman aracın kaç paraya satılacağını söylüyor. Burada yapılan değerlendirme internet sitelerine aynı marka ve modelde konulan araçların ortalaması üzerinden yapılıyor. Bu uygulamayla verilen fiyata bakarak insanlar araçlarına bedel yazıyor. Dolayısıyla buradaki rakam da gerçeği yansıtmıyor. Bu durum ne kadar devam eder, kestiremiyoruz. Bu şekilde devam edeceğini tahmin etmiyoruz. Bir yerde tıkanma yaşanabilir ve piyasa çıkmaza girebilir."
Anadolu Ajansı
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