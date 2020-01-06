Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Bıçakla kendine zarar veren kadın hastaneye kaldırıldı
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bıçakla kollarına zarar veren kadın, polis ve sağlık ekiplerince ikna edilerek tedavi altına alındı
|06 Ocak 2020 10:32
|Yazdır
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bıçakla kollarına zarar veren kadın, polis ve sağlık ekiplerince ikna edilerek tedavi altına alındı.
Hocahasan Mahallesi'nde, S.Ö'nün (38) sokak ortasında bıçakla kendine zarar verdiğini gören bekçiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Kolundaki kesiklerden dolayı kan kaybeden S.Ö, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ambulanstan indirilen kadın, acil servis önünde bağırmaya başladı. S.Ö, bir süre polis ve sağlık ekiplerine direnerek tedaviyi kabul etmedi.
Ardından sakinleşen S.Ö, polis ve sağlık ekipleri tarafından ikna edilerek acil servise alınıp tedavisine başlandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Sibel Ünli'nin ölümü için ailesinin ifadesine başvuruldu
06 Ocak 2020 12:33
|Eşi tarafından darbedilen kadın bir gözünü kaybetti
06 Ocak 2020 12:25
|Sağlık teknikeri görevi başındayken darp edildi
06 Ocak 2020 12:18
|Ehliyet sınavında akıl almaz yöntem
06 Ocak 2020 12:15
|Ceren Özdemir'in mezar taşına hesabındaki paylaşımı yazıldı
06 Ocak 2020 12:00
|Bursa'da servis midibüsünün otomobille çarpışması güvenlik kamerasında
06 Ocak 2020 11:37
|Uzman çavuşu darbeden 4 zanlı tutuklandı
06 Ocak 2020 10:34
|Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 19 yaralı
06 Ocak 2020 09:34
|Sibel Ünli'nin ailesi: Kardeşimi siber zorbalar öldürdü
06 Ocak 2020 07:41
|Üniversiteli Sibel Ünli'nin intiharı Türkiye'yi sarstı
05 Ocak 2020 23:44