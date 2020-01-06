Kanal İstanbul güzergahı havadan görüntülendi
Hükümet ile İBB arasında polemiğe neden olan Kanal İstanbul güzergahı havadan görüntülendi
|06 Ocak 2020 11:54
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Kanal İstanbul projesinin en önemli kısımlarından olan Küçükçekmece Gölü ile Sazlıdere Barajı arasındaki güzergah havadan görüntülendi. Güzergahta bulunan Sazlıdere barajını balçıktan temizleme çalışmaları yaptığı görüldü.
Küçükçekmece gölü bitimi ile Sazlıdere Barajı arasındaki yaklaşık 6 kilometre olan kısmı projenin en önemli kısımlarından. Kanalın geçeceği güzergahta tır garajları, gecekondular bulunurken bir çok alanda sazlıkların içerisinde yer alıyor.
Projenin toplam uzunluğu 40- 45 kilometre olması bekleniyor.
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