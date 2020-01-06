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Bakan Varank: 100-150 prototip üretme aşamasındayız

Bakan Varank: "(Türkiye'nin Otomobili) 100-150 prototip üretme aşamasındayız. Bunlarla testler yapılacak. 2022 başında fabrika seri üretime başlar."
 06 Ocak 2020 11:53
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Bakan Varank: 100-150 prototip üretme aşamasındayız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank AA Editör Masası'nda soruları yanıtladı. Varank şu açıklamaları yaptı:

Varank: "İlgili bakanlıklarla otomobilin şarj altyapısının kurulması için yol haritası hazırlıyoruz. Araç pazara çıktığında bu altyapı hazır olacak."

Bakan Varank: "(Türkiye'nin Otomobili) 100-150 prototip üretme aşamasındayız. Bunlarla testler yapılacak. 2022 başında fabrika seri üretime başlar."

Bakan Varank: "(Alım garantisi) Sadece TOGG için uyguluyoruz. 2035 yılına kadar 30 bin araç için, bunun dışında hiçbir firmaya garanti vermedik."

Cumhurbaşkanımızın verdiği önsiparişin manevi desteği çok yüksek. Baş edemeyeceğimiz kadar telefon, mesaj alıyoruz. Hem aracı almak isteyenler, hem bayilik isteyenler. Şu an itibariyle ön ödeme alınarak sipariş kaydı yapılmıyor, biz her ne kadar bizi arayanları kayıt altına alsak da. Bu gerçekten hem halkımızın sahiplenmesi açısından hem de finansmanda kolaylık getirmesi açısından önemli bir olay. Bu konuda TOGG kararını kamuoyuyla paylaşacak. Şu aşamada para ödenerek ön sipariş uygulaması başlamış değil.

Varank: Yerli otomobilde, şuan için, ön ödemeli sipariş alınmıyor
Memurlar.Net
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